فن وثقافة

زينة: أبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته

زينه
زينه
باسنتي ناجي

كشفت الفنانة زينه عن زواج الفنان أحمد عز والد أبنائها من مساعدة الخاصة.

زواج أحمد عز

وكتبت زينه عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:"باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته كده واشتغل بضمير اكتر واكتر وكمان وفر المرتب خطة في منتهي الذكاء ونسمع مع بعض اه يا دنيا".

وكانت قد أصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم، في الدعوى المقامة من الفنانة زينة.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قضت، في وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة توأمي الفنانة زينة إلى 80 ألف جنيه شهريًّا، بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم "ولاد رزق".

وسابقا، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022/ 2023 لنجليه من الفنانة زينة، عزالدين وزين الدين.

وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة، مذكرة تحتوي على أجر "عز" في فيلم "الممر" ومسلسل "أبوعمر المصري" والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

زينه أحمد عز الفنانة عز

