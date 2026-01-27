حسين الجسمي وكاتي بيري في أمسية عالمية استثنائية في أبوظبي

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي "صوت العرب" والمغنية العالمية كاتي بيري، في لقاء فني جمع بين الشرق والغرب على مسرح واحد، احتفالية ضخمة حملت بصمة عالمية بكل تفاصيلها في أبوظبي.



وشهدت الأمسية الاستثنائية، التي أُقيمت في حديقة متحف "اللوفر أبوظبي"، تلاقي الفن العالمي مع الرؤية الاستثمارية الطموحة، ضمن احتفالية ضخمة.



من جهة أخرى، يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي جماهيري كبير في برج بارك – دبي، مساء يوم30 يناير 2026، تحت عنوان «ليالي الكويت الخالدة في الإمارات»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الإمارات والكويت – أخوة للأبد، بمشاركة نخبة من نجوم ومطربي الخليج، في أمسية فنية تحمل رسائل المحبة والأخوة وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

