مجلة نور: هناك أهالي يستغلون أبنائهم للترويج لفيديوهات على السوشيال ميديا لتحقيق أرباح

كشفت نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور، أسباب الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا خاصة بين الأطفال .



وقالت نهى عباس في حوارها على قناة " المحور"، :" الاستخدام السيء للسوشيال ميديا متواجد في كل مكان في العالم لكن النسب في مصر مرتفعة بشكل كبير ".

وتابعت نهى عباس :" الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا امر جديد على مجتمعنا ".

وتابعت نهى عباس :" هناك أطفال محبة للعلم وذكية ويستخدمون الذكاء الاصطناعي في إنجاز أعمال إبداعية كما يقومون بتنفيذ المونتاج لتقارير يقومون بتصويرها ".

واكملت نهى عباس :" هناك أطفال لا يمتلكون الوعي الكافي لاستخدام السوشيال ميديا الانترنت بشكل جيد "، مضيفا:" هناك أهالي يستغلون أبنائهم للترويج لللفيديوهات لتحقيق أرباح".



