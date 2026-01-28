مصر تتألق عالميا.. ثورة المتاحف تقدم حضارتها للعالم

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، أن المتحف المصري الكبير أصبح اليوم أحد أهم المتاحف على مستوى العالم، مشيرًا أيضًا إلى دور متحف الحضارة كمعلم ثقافي بارز يساهم في إبراز تاريخ مصر العريق.

ثورة حقيقية في تطوير المتاحف

وأضاف حواس، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، أن مصر شهدت ثورة حقيقية في تطوير المتاحف، حيث أصبحت تعرض آثارها بأسلوب حضاري واحترافي يجذب اهتمام الزائرين من جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن التطوير الشامل للمتحف أسهم في تسهيل استعادة الآثار المصرية من الخارج، وهو أمر كان يشوبه صعوبات في السابق بسبب ضعف تجهيز المتاحف لاستقبال هذه القطع النادرة، ومع الجهود الكبيرة في الترميم والعرض، أصبح بالإمكان تقديم هذه الآثار بطريقة تعكس أصالة الحضارة المصرية وتجذب الجمهور المحلي والدولي على حد سواء.

تطوير المتاحف بأسلوب عصري

وأشار حواس إلى أن منذ توليه وزارة الآثار عام 2002، كان الهدف الرئيسي تطوير المتاحف بأسلوب عصري يحترم تاريخ مصر الغني.

واعتبر افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا عالميًا فريدًا، حضره 43 ملكًا وملكة ورؤساء جمهوريات، مقدّمًا رسالة إنسانية واضحة حول حرص مصر على صون حضارتها وآثارها الفريدة.

تمثال رمسيس العظيم،

كما سلّط الضوء على أبرز القطع في المتحف، منها تمثال رمسيس العظيم، وتمثال الملك والملكة الذي يعكس فكرة الحكم المشترك في مصر القديمة، والمركب الملكي الذي يمثل جزءًا من التراث الحضاري الغني للمصريين القدماء، مؤكدًا أن هذه القطع تروي قصة مصر العريقة بطريقة تبهر الزائرين من كل مكان.