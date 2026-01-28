خالد أبو بكر: احترام القضاة ضرورة للحفاظ على العدالة وسيادة القانون

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ احترام القضاة ليس مجرد تقدير للأفراد، بل هو احترام للعدالة نفسها.

وأوضح أبو بكر أن القاضي يحمل مهمة ثقيلة ومسؤولية عظيمة أمام الله وأمام المجتمع، فهو مطالب بإحقاق الحق دون النظر إلى سلطة أو نفوذ أو ثروة أي طرف أمامه.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ استقلالية القضاة ووكلاء النيابة ضرورة لحماية العدالة، متابعا، أن أي تأثير معنوي أو مادي على القاضي قد يضر بمبدأ إحقاق الحق.

وأكد أن حماية القضاة ووكيل النيابة تضمن أن يكون القرار القضائي نابعاً من القانون فقط، وأن كل الأطراف تُعامل بعدل دون محاباة.

وشدد أبو بكر على أن استقلال القضاء يمثل دعامة أساسية لقيام المجتمع، وأن القضاة المصريين رفعوا مكانة مصر قانونياً وقضائياً على المستوى العربي والدولي، مما يجعل احترامهم ودعمهم واجباً وطنياً وأخلاقياً، يعكس قوة الدولة وحضارتها القانونية.