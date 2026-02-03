عبد الرحمن حماقي: محمد أنور قدم كوميديا شخصية فى بيت بابا دون مبالغة .. خاص

تحدث المخرج محمد عبد الرحمن حماقي عن تفاصيل تعاونه مع الفنان محمد أنور ضمن أحداث مسلسل “بيت بابا” الذى يعرض حاليا فى إحدى القنوات الفضائية.

وقال المخرج محمد عبد الرحمن حماقي فى تصريح خاص لصدى البلد : محمد أنور يظهر في "بيت بابا" بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، حيث اعتمد على التمثيل الصادق وكوميديا الشخصية دون مبالغة، كما أن الفنانة انتصار وبقية فريق التمثيل قدموا أداء جماعيا متناغما، ساهم في إبراز روح الأسرة داخل العمل.

تفاصيل مسلسل بيت بابا

“بيت بابا”، عمل كوميدي اجتماعي جماعي، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك، إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية تحمل مزيجًا من الكوميديا والبعد الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال.

ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ.