قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أدعية ليلة النصف من شعبان.. رددها الآن وحتى أذان المغرب

أدعية ليلة النصف من شعبان
أدعية ليلة النصف من شعبان
عبد الرحمن محمد

أدعية ليلة النصف من شعبان.. رغم انقضاء ليلة النصف من شعبان ولم يتبق منها سوى بضع ساعات قليلة وينقضي هذا اليوم المبارك، إلا أنه ما زال الكثير من المسلمين يبحثون عن أدعية ليلة النصف من شعبان وتتصدر مؤشرات البحث، وكلهم أمل أن يستجيب الله لهم في الساعات المتبقية من هذا اليوم المبارك، خاصة أن الكثير يصومون اليوم لينالوا الفضل وطامعين في رحمة الله وغفرانه. 

أدعية ليلة النصف من شعبان

اللهم إنى أسألك فى هذا الشهر المبارك أن تغفر لى ولعائلتى، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك، وتقبل منا صالح الأعمال.

 - اللهم ارفع عنا البلاء، وارزقنا من فضلك ورحمتك فى هذا الشهر الفضيل، واجعلنا من عتقائك من النار.

- «اللهم قربنى فيه إلى مرضاتك، وجنبنى فيه من سخطك ونقماتك، ووفقنى فيه لقرائة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «ربى اجعلنى فيه من المستغفرين، واجعلنى فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلنى فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم ارزقنى فيه الذهن والتنبيه، وباعدنى فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لى نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين».

- اللهم اجعل شهر شعبان شهر خيرٍ ورحمة، واجعله شهرًا تُرفع فيه الأعمال وتُغفر فيه الذنوب».

- لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إنى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين.

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

- اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك.

- ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا.

يا ذا المن ولا يُمَنُّ عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطَّول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، ومأمن الخائفين، إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيًّا، فامحُ عني اسم الشقاء، وأثبتني عندك سعيدًا، وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محرومًا مقترًا عليَّ رزقي، فامحُ حرماني، ويسر رزقي، وأثبتني عندك سعيدًا، موفقًا للخير؛ فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾".

يا كريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

فضل دعاء النصف من شعبان

ورد في فضل دعاء النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلًا؛ بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف وبعضها شديد الضعف. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب إحياء ليلة النصف من شعبان لأنها تكفر ذنوب السنة كما أن ليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع وليلة القدر تكفر ذنوب العمر.

وجاء في الأثر أنه قالَ الشافِعِيُّ رضي الله عنه: وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ» كتاب الأم للشافعي باب التكبير ليلة الفطر 1/264.

ويتضح بناءً على عدة أحاديث نبوية، منها: «إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه» رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في المعجم الكبير والمعجم الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان.

وقال نور الدين الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات. ومعنى يُملي للكافرين: أي يُمهلهم لعلهم يرجعون، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه: أي أن أهل الحقد والكراهية لا يُغفر لهم حتى يتركوا حقدهم ويُطهروا قلوبهم فهم محرومون من المغفرة ليلة النصف من شعبان.

وقال -صلى الله عليه وسلم- «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر» رواه محمد بن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان كلاهما عن علي بن أبي طالب.

أدعية ليلة النصف من شعبان دعاء ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان صيام ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

اموال

اشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه

المتهمين

القبض على لصوص سرقوا دراجة نارية من داخل وحدة إيداع بالإسكندرية

المتهمة

رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى في الجيزة

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد