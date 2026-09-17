علي بن تميم: أبوظبي تتصدر المشهد الثقافي رغم التحديات

أشاد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بالدور الذي يقوم به الإعلام في نقل الصورة اللائقة بالجهود الثقافية التي تشهدها أبوظبي، مؤكدًا أن التغطية الإعلامية تمثل شريكًا أساسيًا في إبراز الحضور الثقافي والإنساني لدولة الإمارات.

وقال بن تميم، خلال لقاء إعلامي على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن المركز يثمّن جهود الإعلاميين في تقديم صورة تعكس حجم العمل الثقافي المبذول، مضيفًا أن هذا الدور يحمل أبعادًا إنسانية وإعلامية وثقافية تسهم في إبراز مكانة الإمارات ودورها في دعم الثقافة والمعرفة.

وأشار إلى أن الظروف التي واجهت العديد من الفعاليات والمعارض الثقافية حول العالم أدت إلى تأجيل عدد منها، إلا أن أبوظبي واصلت حضورها وتصدرت المشهد الثقافي رغم تلك الظروف.

وأكد بن تميم أن استمرار الفعاليات الثقافية وحضور الجمهور والناشرين والمبدعين يعكس قوة الثقافة وقدرتها على تجاوز التحديات، موضحًا أن تصدر أبوظبي للمشهد لا يرتبط بتنظيم الفعاليات فقط، وإنما يعبر عن رؤية تعتبر الثقافة عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وأضاف أن ما تحققه أبوظبي من حضور ثقافي متنامٍ هو نتاج عمل متواصل وشراكة بين المؤسسات الثقافية والإعلام والناشرين والمبدعين، بما يرسخ مكانتها مركزًا للحوار والمعرفة والصناعات الثقافية والإبداعية.