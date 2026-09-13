في ثاني أيام رأس السنة العبرية.. 593 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك

أعلنت محافظة القدس أن 593 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، اليوم، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية بحماية قوات الاحتلال.

كان نحو 480 مستوطنًا قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم الأحد، بحماية شرطة الاحتلال، بالتزامن مع احتفالات اليهود برأس السنة العبرية، وفق ما أعلنته محافظة القدس.

وترافقت الاقتحامات مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المسجد وأبوابه، فيما فرضت سلطات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى، بالتزامن مع دعوات من جماعات متطرفة لتكثيف الاقتحامات خلال موسم الأعياد.

وتزامنت الاقتحامات الواسعة مع تقييد دخول المصلين وهو ما يوضح أن المسألة لا تتعلق بزيارات فردية، بل بمحاولة فرض حضور إسرائيلي متزايد داخل الأقصى خلال مواسم الأعياد، بما يهدد الوضع القائم في المسجد ويمهّد لفرض وقائع جديدة على الأرض.