الدفاع اليابانية ترصد إطلاق مقذوف جديد من قبل كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم /الأحد / رصد إطلاق مقذوف جديد من قبل كوريا الشمالية من المرجح أن يكون صاروخا بالستيا، وذلك بعد ساعات من رصد مماثل.

وذكرت الوزارة أن المسؤولين يقومون على جمع المعلومات اللازمة لمعرفة ما إذا كان هناك تأثير لهذا الحادث على اليابان، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" في نشرتها الإنجليزية.

وكانت وزارة الدفاع اليابانية أعلنت صباحا رصد إطلاق صاروخ باليستي من جانب كوريا الشمالية، أعقبه إعلان من قبل كوريا الجنوبية أكدت فيه رصدها إطلاق جارتها الشمالية مقذوفا مجهولا باتجاه البحر الشرقي.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في 12 سبتمبر الجاري، وذلك بعد يوم واحد من اختتام سول وواشنطن وطوكيو مناوراتهم العسكرية الثلاثية.