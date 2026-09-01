الرئيس الصيني قبل لقاء الرئيس السيسي: الإخلاص للأصدقاء يُقرب قلوبهم رغم المسافة الطويلة بينهم

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في مقال نشرته صحيفة «الأهرام» المصرية قبل لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين الأصدقاء يمكن أن تتجاوز المسافات، مستشهداً بمثل صيني قديم يقول: «الإخلاص للأصدقاء يُقرّب قلوبهم رغم المسافة الطويلة بينهم».

وتأتي إشارة الرئيس الصيني إلى هذا المثل في إطار حديثه عن عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية، بالتزامن مع زيارته إلى مصر ومرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.

وأكد شي جين بينغ في مقاله أهمية مواصلة تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الصينية، التي امتدت على مدار سبعة عقود، باتت نموذجاً للتعاون بين دولتين ترتبطان بتاريخ طويل من التواصل والتفاهم.

وتعكس كلمات الرئيس الصيني أهمية البعد الإنساني والتاريخي في العلاقات بين القاهرة وبكين، إلى جانب الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية بين البلدين.