سعر تويوتا ياريس 2026 في الإمارات.. سيارات الفئة الاقتصادية

تعتبر تويوتا ياريس من أبرز السيارات الاقتصادية المطروحة في السوق الإماراتي ضمن موديلات 2026، وتنتمي إلى فئة السيدان تحت المدمجة التي تجمع بين الحجم المناسب للاستخدام مع باقة من التجهيزات.

محرك تويوتا ياريس 2026

تعتمد تويوتا ياريس 2026 على محرك مكون من 4 أسطوانات، وتزيد قوته على 100 حصان، بينما يقترب عزم الدوران من 130 نيوتن متر، وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي، مع إرسال القوة إلى العجلات الأمامية.

تويوتا ياريس 2026

تويوتا ياريس 2026 واستهلاك الوقود

وتسجل السيارة تويوتا ياريس 2026 معدل استهلاك وقود يقارب 22.1 كيلومتر لكل لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 40 لترًا.

أبعاد تويوتا ياريس 2026

تأتي السيارة تويوتا ياريس 2026 بطول يبلغ 4425 ملليمترًا، وعرض يصل إلى 1740 ملليمترًا، بينما يبلغ ارتفاعها 1480 ملليمترًا، وتعتمد ياريس على قاعدة عجلات بطول 2620 ملليمترًا، في حين يتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 1030 و1060 كيلوجرامًا عند تجهيزها بجنوط قياس 16 بوصة.

تويوتا ياريس 2026

تجهيزات تويوتا ياريس 2026

تحصل مقصورة تويوتا ياريس 2026 على مجموعة من التجهيزات التقنية التي تشمل شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 9 بوصات، مع دعم نظام آبل كاربلاي، إلى جانب شاشة للعدادات بقياس 7 بوصات، كما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، بينما تتوفر النوافذ الكهربائية ضمن تجهيزات السيارة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

تحتوي السيارة تويوتا ياريس 2026 على تجهيزات أخرى تتضمن وسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، وحساسات ركن خلفية، بالإضافة إلى كاميرا لسهولة الاصطفاف، وقفل مركزي للأبواب.

سعر تويوتا ياريس 2026 في الإمارات

يتراوح سعر تويوتا ياريس موديل 2026 في السوق الإماراتي بين 64,900 درهم و73,900 درهم، بحسب الفئة والتجهيزات.