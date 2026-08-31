أمير صلاح الدين يشارك فيديو عائليًا عفويًا بعد طرح أغنية «ما تعكرش مزاجك»

شارك الفنان أمير صلاح الدين فيديو عفويًا من داخل منزله، ظهر خلاله برفقة ابنته وهما يغنيان ويرقصان على أنغام أغنيته الجديدة «ما تعكرش مزاجك»، التي طرحها مؤخرًا.

وحظيت هذه اللحظة العائلية العفوية بتفاعل كبير من الجمهور، حيث حقق الفيديو انتشارًا ملحوظًا وتفاعلًا واسعًا عقب طرح الأغنية.

وتقدم أغنية «ما تعكرش مزاجك» رسالة إيجابية ومبهجة، تدعو المستمعين إلى التفاؤل والاستمتاع باللحظة وعدم السماح لأي شيء أو أي شخص بتعكير صفو مزاجهم.

الأغنية من كلمات إسلام باجول، وتولى أحمد حمدي رؤوف مهمة التوزيع والمكساج والماسترينج، بينما جاءت التصوير الفوتوغرافي بعدسة مصطفى تيتوس، وتولى يحيى زكريا تصميم الجرافيك.

وضمن لمسة عائلية خاصة، تظهر زوجة أمير صلاح الدين وابنته أيضًا في الأغنية، في مفاجأة أثارت تفاعلًا كبيرًا وإشادات إيجابية من الجمهور.

وبروحها المبهجة ورسالتها الخفيفة، تواصل «ما تعكرش مزاجك» جذب انتباه المستمعين وتحقيق تفاعل ملحوظ منذ طرحها.

https://www.instagram.com/reel/DcrffqaCGt5/?igsi=dTJ5MTFwNXNxdHJv