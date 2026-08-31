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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير صلاح الدين: «ما تعكرش مزاجك» دعوة للتفاؤل.. وزوجتي وابنتي مفاجأة الأغنية| حوار

الفنان أمير صلاح الدين
الفنان أمير صلاح الدين
أوركيد سامي

تألق الفنان أمير صلاح الدين في أحدث أعماله الغنائية «ما تعكرش مزاجك»، التي حققت تفاعلًا لافتًا منذ طرحها، حيث تحمل الأغنية رسالة بسيطة ومبهجة تدعو إلى التفاؤل والروقان وعدم السماح لأي شخص أو موقف بتعكير صفو الحياة.

وكشف أمير صلاح الدين، في حوار خاص مع «صدى البلد»، تفاصيل التحضير للأغنية، وكواليس التعاون مع فريق العمل، إلى جانب مفاجأة مشاركة زوجته له في الغناء، كما تحدث عن مشروعه الغنائي الجديد الذي يجمع أفراد عائلته في ميني ألبوم يحمل اسم «أرض و5 نجوم»، والمقرر طرح أغانيه خلال شهر سبتمبر.

حدثنا عن أغنية «ما تعكرش مزاجك»؟

الأغنية بتتكلم عن التفاؤل والروقان، وإن الإنسان ما يخليش أي حاجة أو أي حد يعكر مزاجه. حاولنا نقدم حالة مبهجة وبسيطة، والرسالة الأساسية إننا نعيش حياتنا بشكل أخف ونحافظ على مزاجنا وطاقتنا الإيجابية.

كيف بدأت فكرة الأغنية؟ وكم استغرقت التحضيرات؟

التحضيرات للأغنية أخذت وقتًا طويلًا، خصوصًا إن الأغنية كانت خلصانة كلام ولحن من حوالي سنة تقريبًا، لكن كنا حريصين على إن كل التفاصيل تخرج بالشكل المناسب.

والأغنية من تأليف صديقي الشاعر إسلام بجول، وهو صاحب كلمات العمل، بينما تولى أحمد حمدي رؤوف مهمة التوزيع والميكس والماستر.

وماذا عن فريق العمل خلف الكاميرا؟

التصوير الفوتوغرافي كان مع مصطفى تيتوس، أما التصميم الجرافيكي فكان من تنفيذ يحيى زكريا، وكل واحد في فريق العمل كان له دور مهم في ظهور الأغنية بالشكل الذي خرجت به.

الأغنية تحمل مفاجأة بمشاركة زوجتك.. كيف جاءت الفكرة؟

دي كانت من المفاجآت الجميلة بالنسبة لي، وزوجتي بتغني معايا في الأغنية، وكانت تجربة مختلفة ومميزة جدًا، وسعيد بردود الفعل عليها.

هل هناك مشروعات غنائية جديدة تستعد لطرحها؟

بالفعل، عندنا مفاجأة أكبر، وهي إننا بنعمل حاليًا ميني ألبوم، وكونت فرقة من عيلتي العزيزة اسمها «أرض و5 نجوم».

ومن يشارك في فرقة «أرض و5 نجوم»؟

الفرقة مكونة من أمير وليالي وزين وريحانة ولين، وهي تجربة عائلية عزيزة جدًا على قلبي، وهدفنا إننا نقدم من خلالها أعمالًا مختلفة وقريبة من الناس.

وما الأغاني التي يتضمنها الميني ألبوم؟

أول أغاني الألبوم اسمها «بنتي حبيبتي»، والثانية أغنية «نبتة»، وإن شاء الله سيتم طرح الأغاني خلال شهر سبتمبر.

وفي النهاية.. ماذا تتمنى أن تصل رسالة «ما تعكرش مزاجك» للجمهور؟

أتمنى إن الأغنية توصل للناس وتخليهم يبتسموا ويحاولوا يشوفوا الجانب الإيجابي في حياتهم، والأهم إننا ما نديش لأي حاجة أو لأي شخص فرصة إنه يعكر مزاجنا. خلينا دايمًا نختار التفاؤل والروقان.

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