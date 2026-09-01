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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمر رضوان: 445 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية.. وEGX30 يرتفع بأكثر من 30%

البورصة
البورصة

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن صغر سن المستثمر قد يرتبط بارتفاع درجة المخاطرة التي يمكن أن يتحملها، موضحًا أن ظاهرة انضمام المستثمرين الجدد إلى البورصة المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامية آية عبدالرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن عدد المستثمرين الجدد الذين انضموا إلى السوق تجاوز 420 ألف مستثمر قبل نحو أسبوعين، فيما تخطى العدد حاليًا حاجز 445 ألفًا، وربما يقترب من 450 ألف مستثمر.

وأشار إلى أن عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2025 بلغ نحو 299 ألف مستثمر، وهو ما يعني أن العدد المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي يقترب من مرة ونصف العدد المسجل خلال العام الماضي بأكمله.

وحول العائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر الجديد، أوضح أن مؤشرات البورصة تمثل أحد المقاييس التي يمكن من خلالها التعرف على أداء السوق.

وقال إن مؤشر EGX30، الذي يضم 30 سهمًا، ارتفع بأكثر من 30% منذ بداية العام وحتى الآن. وبمعنى مبسط، فإن المستثمر الذي بدأ العام بمحفظة قيمتها 100 جنيه واستثمر في أسهم المؤشر، دون إجراء أي تغييرات عليها، كان يمكن أن تصل قيمة محفظته إلى نحو 130 جنيهًا، وفقًا لأداء المؤشر.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد تحقيق المؤشر عائدًا يقارب 40% خلال العام الماضي 2025.

أما مؤشر EGX70، فأوضح أنه حقق ارتفاعًا يتراوح بين 65% و70% منذ بداية العام وحتى الآن، وبالتالي، فإن استثمار 100 جنيه وفق أداء المؤشر كان سيصل إلى نحو 165 أو 170 جنيهًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعطي صورة عن طبيعة العوائد التي يمكن أن يحققها الاستثمار في الأسهم، مع التأكيد على أن الأداء السابق لا يضمن تحقيق العائد نفسه مستقبلًا.

البورصة الإستثمار البورصة المصرية

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