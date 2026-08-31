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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات نيسان تيكتون 2027 الجديدة كليًا.. صور

نيسان تيكتون 2027
نيسان تيكتون 2027
صبري طلبه

تدخل نيسان تيكتون 2027 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ضمن أحدث الطرازات التي قدمتها العلامة اليابانية في الأسواق العالمية، والتي تجمع بين أبعاد مدمجة وتجهيزات تقنية متنوعة.

أبعاد نيسان تيكتون 2027

ترتكز السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,657 مم، وتأتي تيكتون 2027 بهيكل يبلغ طوله 4,348 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,815 مم وارتفاعها إلى 1,674 مم.

نيسان تيكتون 2027 

محركات نيسان تيكتون 2027

تقدم نيسان تيكتون 2027 بمحركين يعملان وفق مواصفات مختلفة، حيث يأتي الخيار الأول تحت اسم T160 MPFi بسعة وأداء يقدمان قوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 166 نيوتن متر. 

نيسان تيكتون 2027 

أما المحرك الثاني للسيارة نيسان تيكتون 2027 هو  T280 GDi حيث يرفع مستوى الأداء إلى 163 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 280 نيوتن متر، ليكون الخيار الأقوى ضمن باقة الفئات.

وتتنوع خيارات نقل الحركة بحسب الفئة، إذ يمكن تجهيز السيارة بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، بينما تتوفر بعض الإصدارات بناقل حركة DCT رطب من 6 سرعات مزود بنظام E-Shifter.

نيسان تيكتون 2027 

تجهيزات نيسان تيكتون 2027

تحصل مقصورة نيسان تيكتون 2027 على مجموعة من التقنيات الحديثة، أبرزها شاشة مركزية لنظام الترفيه بقياس 10.1 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية يبلغ قياسها 10.25 بوصة، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوت Arkamys 3D، وتضم أيضًا عددًا من التجهيزات ومن بينها شاحن لاسلكي للهواتف وسقف بانورامي، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

نيسان تيكتون 2027

وتتضمن السيارة مجموعة من التجهيزات المساعدة للسائق، من بينها حساسات للركن وكاميرا للمساعدة في الاصطفاف والحركة، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية المخصصة لحماية الركاب، وباقة من تقنيات الفرمل، مع نظام تحديد المسار، ورصد النقاط العمياء.

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