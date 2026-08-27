نيسان تكشف الستار عن NOTE 2027 الجديدة.. صور

تعزز نيسان من تواجدها بقوة في السوق اليابانية، بعد أن أطلقت نسختها الجديدة NOTE موديل 2027، إلى جانب NOTE ORA وNOTE ORA NISMO.

تأتي السيارة بحزمة من التجهيزات والتحديثات، مع إصدارات خاصة تحمل اللقب بلاك إديشن، بالإضافة إلى لمسات عصرية تشمل الهيكل الخارجي للسيارة.

تصميم نيسان NOTE 2027

تأتي السيارة باسبويلر رياضي خلفي، مثبت أعلى ناحية السقف باللون الأسود، بالإضافة إلى صادم خلفي معزز بلمسات رياضية، وعواكس ضوئية وتحديدًا لاصدار NISMO الأكثر رياضية.

نيسان NOTE 2027

كما تأتي مقدمات السيارة بشبكات أمامية سوداء، ذات مقاطع عرضية، وجنوط رياضية ذات تصميم عصري اقرب للدروع الحربية ولكن بشكل هندسي مروحي مدعومة بإطارات ميشلان بايلوت سبورت 5، إلى جانب مصابيح ضباب أمامية على جانبي الصادم.

نيسان NOTE والأداء الفني

تعتمد نيسان NOTE وNOTE ORA على منظومة e-POWER الهجينة ذاتية الشحن، التي تفصل بين مهمة توليد الطاقة وتحريك السيارة، إذ يتولى محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر.

نيسان NOTE 2027

بينما تتكفل المحركات الكهربائية بدفع السيارة، وتتوفر المنظومة بمحرك كهربائي أمامي في نسخ الدفع الأمامي، في حين تحصل الإصدارات ذات الدفع الرباعي على محرك كهربائي إضافي في الخلف.

نيسان NOTE 2027

وتختلف مخرجات المنظومة الكهربائية بحسب الطراز، حيث تنتج NOTE قوة قدرها 114 حصانًا من محركها الكهربائي الأمامي، بينما ترتفع القدرة إلى 134 حصانًا في NOTE ORA، وهي القوة نفسها التي تتوافر في النسخة الرياضية نوت أورا نيسمو.

نيسان NOTE 2027

وتضيف نسخ الدفع الرباعي محركًا خلفيًا بقدرة 67 حصانًا لدعم نظام الدفع، بينما تأتي جميع الفئات بنواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء بشكل قياسي.

سعر سيارات نيسان NOTE الجديدة

تقدم السيارة نيسان NOTE المحدثة في السوق الياباني بسعر يتراوح بين 15.100 و25.200 دولار أمريكي.