كامارو RS 1973 تعود للأضواء بمحرك 680 حصاناً.. صور

تعود السيارة كامارو RS 1973 إلى الأضواء بعد خضوعها لعملية تطوير شاملة نفذتها إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في تعديل السيارات، لتظهر مجددًا بصورة تجمع بين ملامحها الكلاسيكية وقدرات الأداء الحديثة، وذلك للمشاركة في معرض سيما، إلى جانب دخولها منافسات OPTIMA Ultimate Street Car، لتخوض تجربة مختلفة على الحلبات والطرق المخصصة للسباقات.

حصلت السيارة على منظومة

حصلت السيارة كامارو RS 1973 على منظومة دفع خلفية تعتمد على محرك V8 كبير بسعة 7.2 لتر، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 680 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 773 نيوتن متر، وهي أرقام تضع السيارة في مستوى مختلف تمامًا مقارنة بمواصفات الطراز الكلاسيكي.

كامارو RS 1973

وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة يدوي Tremec T-56 مكون من 6 سرعات، ويضيف هذا القير طابعًا مباشرًا إلى تجربة القيادة، خصوصًا مع القوة الكبيرة التي يولدها محرك V8، في الوقت الذي تم فيه تجهيز السيارة بمجموعة من المكونات الميكانيكية التي تستهدف تحسين قدرتها على التعامل مع الأداء المرتفع.

كامارو RS 1973

كامارو RS 1973 وأنظمة التعليق

لم تقتصر التعديلات على المحرك وناقل الحركة، إذ حصلت كامارو RS على نظام تعليق من Heidt، مع ممتصات صدمات Ridetech قابلة للتعديل في ثلاثة مستويات على المحورين الأمامي والخلفي، كما ترتكز السيارة على جنوط رياضية مخصصة من Forgeline DE3C، بينما تتولى منظومة فرامل من Wilwood مكونة من 6 مكابس لتعزيز قوة الكبح اللازمة.

كامارو RS 1973

مظهر كامارو RS 1973 والهوية الكلاسيكية

حافظت السيارة على الخطوط الأساسية التي تميز كامارو RS القديمة، مع إدخال تعديلات تمنحها مظهرًا أكثر رياضية، ويظهر الهيكل بطلاء خارجي باللون الأخضر الزيتوني، بينما أضيف سبويلر خلفي عريض بتصميم قريب من الطابع الكلاسيكي، أما الواجهة الأمامية فتحافظ على حضورها المستوحى من السيارة الأصلية، مع تفاصيل رياضية تتناسب مع التعديلات التي طرأت على منظومة الأداء.