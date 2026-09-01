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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عودة أصوات المدافع.. ماذا قال نشأت الديهي عن الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك؟

هجوم أمريكي على جزيرة لارك
هجوم أمريكي على جزيرة لارك
محمود زيدان

أفادت وسائل إعلام عالمية أن إيران تبادلت مع الولايات المتحدة الضربات بعد أن هاجمت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك بمضيق هرمز، وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي نشأت الديهي، اليوم، أنه لا حديث في العالم وفي أروقة رجال السياسة بالدول المختلفة إلا عن عودة أصوات المدافع مجدداً في منطقة الخليج، وتحديداً في مضيق هرمز.

وأوضح، مقدم برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «Ten أن الولايات المتحدة الأمريكية  بدأت بالهجوم على جزيرة إيرانية تقع في مضيق هرمز تُسمى جزيرة "لارك"، مشيراً إلى أن الحجة المعلنة لواشنطن في هذا الهجوم هي وجود منصات لإطلاق الصواريخ كانت تستعد لاستهداف السفن العابرة أو التي تستعد لعبور المضيق.

وأضاف الديهي، أن الجانب الإيراني لم يقف صامتاً إزاء هذه الضربات، وبدأت إيران في توجيه رد فعل عنيف استهدف ما أعلنته بشأن القواعد الأمريكية في بعض الدول العربية، ولا سيما في الأردن والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف قاعدة "العديد" في دولة قطر.

أخبار توك شو مضيق هرمز هرمز لارك

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