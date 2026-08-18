برلماني: سرعة تنفيذ أحكام النفقات انتصارا لحقوق الأسرة وترسيخا للعدالة

أكد النائب إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، تعكس اهتمام الدولة بترسيخ العدالة الناجزة وحماية حقوق الأسرة، خاصة المرأة والأطفال.



وقال إن هذه التوجيهات تؤكد أن حصول المواطن على حقه لا يجب أن يتوقف عند صدور الحكم القضائي، وإنما تكتمل العدالة بوصول الحق إلى مستحقيه دون تأخير أو تعقيدات إدارية وإجرائية.



وأشاد عضو مجلس الشيوخ باهتمام القيادة السياسية بملفات الأسرة والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الإسراع في تنفيذ أحكام النفقات يمثل دعمًا مباشرًا للأسر، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، ويضمن حصولهم على حقوقهم القانونية في التوقيت المناسب.

آليات تنفيذية واضحة

وشدد النائب إبراهيم عيسى على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة وسريعة، مع إزالة أي معوقات قد تتسبب في تأخير تنفيذ الأحكام، مؤكدًا أن احترام أحكام القضاء وسيادة القانون يمثلان ركيزة أساسية لبناء دولة قوية تحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم.



وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة اجتماعية وإنسانية مهمة، مفادها أن استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها يأتيان في مقدمة أولويات الدولة المصرية.