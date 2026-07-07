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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 400 جنيه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7-7-2026

سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم
محمد صبيح

شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، ليفقد نحو 400 جنيه خلال 24 ساعة، بعدما انخفض من 47,200 جنيه صباح أمس الاثنين إلى 46,800 جنيه اليوم، بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب في السوق المحلية، وعلى رأسها عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 6685 جنيهًا للبيع و6630 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5850 جنيهًا للبيع و5800 جنيه للشراء، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5015 جنيهًا للبيع و4970 جنيهًا للشراء.

أما سعر الذهب عيار 14 فسجل 3900 جنيه للبيع و3865 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 46,800 جنيه للبيع و46,400 جنيه للشراء، وسجلت أوقية الذهب بالجنيه المصري 207,950 جنيهًا للبيع و206,170 جنيهًا للشراء.

مقارنة أسعار الذهب خلال 24 ساعة

أظهرت المقارنة بين أسعار اليوم وأمس تراجعًا في جميع الأعيرة، وجاءت التغيرات كالتالي:

العيارسعر أمسسعر اليومقيمة التراجع
عيار 246742.86 جنيه6685 جنيهًا57.86 جنيهًا
عيار 215900 جنيه5850 جنيهًا50 جنيهًا
عيار 185057.14 جنيه5015 جنيهًا42.14 جنيهًا
عيار 143933.33 جنيه3900 جنيه33.33 جنيهًا
الجنيه الذهب47200 جنيه46800 جنيه400 جنيه
الأوقية بالجنيه209703 جنيهات207950 جنيهًا1753 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب أمس الاثنين 6 يوليو 2026

الذهب

كانت أسعار الذهب في بداية تعاملات أمس الاثنين قد سجلت:

  • عيار 24: 6742.86 جنيهًا.
  • عيار 21: 5900 جنيه.
  • عيار 18: 5057.14 جنيهًا.
  • عيار 14: 3933.33 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: 47200 جنيه.
  • أوقية الذهب: 209703 جنيهات.

لماذا تراجعت أسعار الذهب؟

أسعار الذهب

جاء انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية نتيجة تأثرها بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المصري، وهو ما انعكس على أسعار مختلف الأعيرة والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم.

ويواصل سوق الذهب المحلي حالة الترقب لأي مستجدات في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار المعدن النفيس، والتي تنعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل مصر.

سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم مقارنة أسعار الذهب خلال 24 ساعة سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

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