نزل 400 جنيه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7-7-2026

شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، ليفقد نحو 400 جنيه خلال 24 ساعة، بعدما انخفض من 47,200 جنيه صباح أمس الاثنين إلى 46,800 جنيه اليوم، بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب في السوق المحلية، وعلى رأسها عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 6685 جنيهًا للبيع و6630 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5850 جنيهًا للبيع و5800 جنيه للشراء، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5015 جنيهًا للبيع و4970 جنيهًا للشراء.

أما سعر الذهب عيار 14 فسجل 3900 جنيه للبيع و3865 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 46,800 جنيه للبيع و46,400 جنيه للشراء، وسجلت أوقية الذهب بالجنيه المصري 207,950 جنيهًا للبيع و206,170 جنيهًا للشراء.

مقارنة أسعار الذهب خلال 24 ساعة

أظهرت المقارنة بين أسعار اليوم وأمس تراجعًا في جميع الأعيرة، وجاءت التغيرات كالتالي:

العيار سعر أمس سعر اليوم قيمة التراجع عيار 24 6742.86 جنيه 6685 جنيهًا 57.86 جنيهًا عيار 21 5900 جنيه 5850 جنيهًا 50 جنيهًا عيار 18 5057.14 جنيه 5015 جنيهًا 42.14 جنيهًا عيار 14 3933.33 جنيه 3900 جنيه 33.33 جنيهًا الجنيه الذهب 47200 جنيه 46800 جنيه 400 جنيه الأوقية بالجنيه 209703 جنيهات 207950 جنيهًا 1753 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

أسعار الذهب أمس الاثنين 6 يوليو 2026

كانت أسعار الذهب في بداية تعاملات أمس الاثنين قد سجلت:

عيار 24: 6742.86 جنيهًا.

عيار 21: 5900 جنيه.

عيار 18: 5057.14 جنيهًا.

عيار 14: 3933.33 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 47200 جنيه.

أوقية الذهب: 209703 جنيهات.

لماذا تراجعت أسعار الذهب؟

جاء انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية نتيجة تأثرها بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المصري، وهو ما انعكس على أسعار مختلف الأعيرة والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم.

ويواصل سوق الذهب المحلي حالة الترقب لأي مستجدات في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار المعدن النفيس، والتي تنعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل مصر.