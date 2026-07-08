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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. وعيار 21 بـ438.2 درهما

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات
علياء فوزى

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات، متأثرة بحالة التراجع التى يشهدها المعدن الأصفر في السوق العالمي، حيث فقد أمس نحو أكثر من 60 دولار لتسجل سعر الأوقية 4096 دولار.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، وفقًا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الأربعاء 8-7-2026 دون مصنعية 

سعر  الذهب عيار 24

سجّل سعر  الذهب عيار 24 نحو  493.50درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 457.00 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عيار  21 

وبلغ سعر الذهب عيار  21 نحو 438.25 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو  375.50  درهم إماراتي.

 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3506 درهما إماراتيا.

سعر الأوقية في الإمارات

بلغت سعر الأوقية في الإمارات نحو 15,349.50درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميًا 

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو  4096 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

سوق الذهب في دبي 

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

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