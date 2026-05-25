في مثل هذا اليوم.. الأهلي يستعيد ذكرى التتويج بالنجمة الـ12

في مثل هذا اليوم من عام 2024، كتب النادي الأهلي انجاز جديد في تاريخه الأسطوري، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة القارية الأكبر في إفريقيا.

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بهذا الانجاز العظيم بمنشور جاء كالاتي:البطل التاريخي للقارة ،في مثل هذا اليوم عام 2024.. فريقنا يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 .

وجاء التتويج بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي، عقب التعادل السلبي في مباراة الذهاب بتونس.