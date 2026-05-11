أسامة كمال : اضطراب مضيق هرمز قد يدفع النفط لمستويات قياسية

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن استمرار التوتر في مضيق هرمز، مع عدم وضوح مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يضغط بقوة على أسواق النفط العالمية ويدفع الأسعار للارتفاع.

وقال أسامة كمال، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن نحو ربع إمدادات النفط العالمية تمر عبر المضيق، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثرًا مباشرًا على العرض العالمي والأسعار، خاصة مع زيادة الطلب وتوجه الدول لرفع مخزوناتها الاستراتيجية.

وتابع أن السيناريوهات المطروحة قد تشمل بقاء الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، وقد تصل في بعض الحالات إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، مع احتمال أقصى ببلوغ 150 دولارًا إذا تفاقمت الأزمة.

وأشار إلى أن مثل هذه الأزمات تدفع الدول إلى تسريع التحول في سياسات الطاقة، مثل ترشيد الاستهلاك والتوسع في الطاقة البديلة وتنويع مصادر الإمداد، لتقليل التأثر بالتقلبات العالمية.