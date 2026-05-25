الأوقاف : التعامل مع ملفات التصالح رسميًا وبالقانون

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن لجنة قضائية شُكّلت بقرار جمهوري تتولى تسوية الخلافات بين الجهات الحكومية قبل التقاضي، مشيرا إلى أن قراراتها تتمتع بحجية قانونية ملزمة.

وقال رسلان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الوزارة قدمت مستندات تثبت حقوقها في عدد من الملفات، مؤكدًا عدم المساس بحقوق المواطنين أصحاب الأوضاع القانونية المستقرة.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الأوقاف، أنه يتم التعامل مع ملفات التصالح وفق الإجراءات الرسمية والقانون.