نواب: مشروعات الري العملاقة طوق نجاة لمستقبل الزراعة في مصر

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاع الموارد المائية والري، وعلى رأسها مشروع تنمية جنوب الوادي ومحطة رفع توشكى العملاقة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد القومي وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، شدد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، على أن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات تعكس جدية الدولة في التنفيذ، مؤكداً أن مشروع توشكى يمثل نقلة نوعية في ملف التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، إلى جانب دوره في توفير فرص عمل واسعة للشباب، ودعم إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

من جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن هذه المشروعات تمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية المستدامة، موضحة أنها تسهم بشكل مباشر في زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن دورها في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا.

بدوره، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروعات الري الكبرى، وفي مقدمتها توشكى، تعكس رؤية استراتيجية للدولة في مواجهة التحديات المائية والغذائية، مشيراً إلى أن الاعتماد على نظم التشغيل الذكية والتكنولوجيا الحديثة يسهم في رفع كفاءة إدارة المياه وضمان استدامة هذه المشروعات.

وأشار النواب إلى أن التنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة الموارد المائية والري والجهات التنفيذية، يعد عاملاً حاسماً في تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات القومية في هذا القطاع الحيوي.

واختتم النواب تصريحاتهم بالتأكيد على أن مشروعات مثل توشكى تمثل حجر أساس في بناء مستقبل اقتصادي وزراعي قوي لمصر، وتسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.