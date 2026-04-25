محافظ الوادي الجديد: مشروع استثمار زراعي على مساحة 800 فدان بقرى جورمشين

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، إحدى مزارع النخيل المتميزة بقرى جورمشين بمركز باريس، وذلك خلال جولتها التفقّدية الموسعة، اليوم، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأشادت المحافظ بحجم الإنتاج ومعدلات الإنجاز بالمشروع المقام على مساحة ٨٠٠ فدان تضم ٢٨ ألف نخلة مثمرة وزراعات التين الشوكي والنبق ومنحل لإنتاج عسل النحل ضمن التوسعات المستقبلية، كما أثنت على جهود القائمين على المزرعة التي توفر ٤٠ فرصة عمل لأبناء القرية، مُوجهةً الوحدة المحلية للمركز بتيسير إجراءات إنشاء وحدات تصنيع وثلاجات لحفظ التمور؛ لتعظيم الاستفادة من الإنتاج اوتحقيق قيمة اقتصادية مضافة، بالإضافة للتوسع في مثل هذه المشروعات التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء القرية والمركز.