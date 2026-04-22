الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة المهندسين تنتخب هيئة المكتب.. وعبد الغني يؤكد: لا مجال للخلافات بيننا

نقيب المهندسين محمد عبد الغني
نقيب المهندسين محمد عبد الغني
الديب أبوعلي

عقدت النقابة العامة للمهندسين، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، الجلسة الإجرائية للمجلس الأعلى برئاسة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وذلك لانتخاب هيئة مكتب النقابة، على خلفية الانتخابات التي أُجريت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

وخلال كلمته، أكد نقيب المهندسين أن المرحلة الحالية تشهد تحديات جسامًا تتطلب التكاتف والعمل بروح الفريق، مشددًا على ضرورة تجنّب أي خلافات قد تعوق تحقيق تطلعات المهندسين.

وأوضح أنه يعمل “بقلب وذهن مفتوحين للجميع”، مع الالتزام بمناقشة كافة الآراء بشكل موضوعي، على أن تصدر القرارات من داخل المجلس بصورة جماعية، مع الاحتكام لرأي الأغلبية.

وأشار عبد الغني إلى أن المجلس الحالي يأتي في فترة وصفها بـ”التاريخية”، بعد سنوات من الحراسة، حيث بدأت مرحلة العمل النقابي المنتخب منذ عام 2014، ما يحمّل المجلس مسؤوليات كبيرة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وتطورات متسارعة في المجال الهندسي.

نقابة المهندسين تنتخب هيئة المكتب 

وأضاف أن النقابة تواجه ملفات مهمة تتعلق بنحو مليون مهندس يعانون من مشكلات متعددة، سواء في الأجور وبدل التفرغ أو التعيينات وظروف العمل، إلى جانب تحديات الخدمات، مثل المعاشات والإسكان والرعاية الصحية والأندية، مؤكدًا السعي لاستعادة مكانة المهندس المصري.

وكشف نقيب المهندسين عن عدد من الالتزامات تجاه النقابات الفرعية، من بينها إنشاء سكرتارية خاصة لمتابعة طلباتها، وإتاحة مشاركة رؤساء النقابات الفرعية في اجتماعات هيئة المكتب بشكل دوري، إلى جانب عقد مؤتمر نصف سنوي وتنظيم لقاءات شهرية لتعزيز التواصل وتحسين الأداء.

وعقب انتهاء العملية الانتخابية، أكد عبد الغني أن هيئة المكتب والمجلس الأعلى أمام مسؤوليات كبيرة، معلنًا عن عقد جلسات مكثفة خلال الفترة المقبلة للانتهاء من الملفات المعلقة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون، داعيًا الأعضاء إلى الالتزام بحضور الجلسات وإدارة النقاشات بشكل احترافي يحقق أفضل النتائج.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندس رضا محمد الحسيني الشافعي والدكتور المهندس مصطفى عبد الخالق على أبو زيد بمقعدي وكيلي النقابة، وفوز الدكتور المهندس معتز محمود طلبة بمنصب الأمين العام، والمهندس هشام محمد أمين بمنصب أمين الصندوق بالتزكية، كما فاز المهندس المعتز بالله محمد السيد بركات بمنصب الأمين العام المساعد، والمهندس السيد حسن أحمد عبد الرحمن بمنصب أمين الصندوق المساعد.

ومن جانبهم، أكد أعضاء المجلس الأعلى أنهم سيعملون بروح الفريق الواحد لخدمة مهندسي مصر، معربين عن ثقتهم في أن تكون هذه الدورة متميزة على مختلف المستويات.

بالصور

