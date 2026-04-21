الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لفتة إنسانية.. عبد الغني يزور المهندسة ليلى إبراهيم ويوجه بصرف معاشها

الديب أبوعلي

قام الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب مهندسي مصر، بزيارة المهندسة ليلى إبراهيم حسن – التي عملت سابقًا مهندسة ميكانيكا بهيئة الطاقة الذرية – وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية، والوقوف على كافة احتياجاتها وضمان توفير الرعاية اللازمة لها.

وجاءت الزيارة داخل إحدى دور رعاية المسنين بمحافظة الجيزة، وفي إطار الدور الاجتماعي لنقابة المهندسين تجاه أعضائها.

وأكد الدكتور محمد عبدالغني حرص النقابة على المتابعة المستمرة لحالة المهندسة ليلى، والاطمئنان على كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لها.

كما وجه نقيب المهندسين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الخاص بها، إلى جانب إنهاء كل إجراءات اشتراكها ضمن مشروع الرعاية الصحية بالنقابة.

كما نقل نقيب المهندسين للمهندسة ليلى تقدير واهتمام جموع المهندسين بحالتها، مؤكدًا أن النقابة ستظل على تواصل دائم لمتابعة احتياجاتها، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء عملية جراحية في عينيها خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أعربت المهندسة ليلى إبراهيم حسن عن سعادتها بهذه الزيارة، موجهة الشكر والتقدير لنقابة المهندسين المصرية ولنقيب المهندسين، ولكافة زملائها المهندسين على اهتمامهم ودعمهم لها.

