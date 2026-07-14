تفاصيل ضبط مبيدات محظورة وتقاوي مجهولة قبل بيعها.. الزراعة توضح

كشف خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل خطيرة عن ضبط مبيدات محظورة وتقاوي مغشوشة ومحظورة قبل بيعها بالدقهلية وكفر الشيخ.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مبيدات مغشوشة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أنه تم ضبط أماكن لديها تقاوي لمحاصيل مغشوشة تقوم بتوزيع هذه المنتجات على المزارعين، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف أنه هذه المبيدات المغشوشة تأثر سلبا على النباتات، مؤكدًا أن هناك حملات مستمرة على مدار الساعة تقوم بها مديريات الزراعة والمعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات لضبط المبيدات المغشوشة تحت مسمى شركات كبيرة.

وأوضح أن هذه المصانع غير مرخصة وتكون في وسط الزراعات ويتم التحفظ على المواد المغشوشة، ويتم توعية المزارعين للتفرقة بين المبيد المغشوش والسليم من خلال الطرق الحديثة.



