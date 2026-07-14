تايلاند: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في بانكوك إلى 30 قتيلاً

أعلن مسؤولون اليوم / الثلاثاء / ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الضخم الذي اندلع في إحدى الحانات بالعاصمة التايلاندية (بانكوك) إلى 30 قتيلاً .

وأوضح المسؤولون - حسبما نقلت صحيفة /بانكوك بوست/ المحلية - أن أكثر من 39 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم 24 شخصاً في حالة حرجة بينما سمح الأطباء بخروج 36 شخصاً آخرين ممن أصيبوا بجروح طفيفة.

وكان الحريق قد اندلع في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي داخل حانة "رونغ بير نا لادبراو" شمال العاصمة، ويُعد الأكثر دموية في بانكوك منذ 17 عاماً.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران بعد نحو نصف ساعة من اندلاعها، فيما لا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها لتحديد أسباب الحريق، والتحقق من مدى التزام الحانة باشتراطات وإجراءات السلامة.

ولا يزال المحققون يحاولون تحديد السبب الدقيق للحريق المميت، ويشتبهون في أن مخارج الطوارئ المغلقة والمعطلة وغير المضاءة قد حاصرت رواد الحانة داخل المبنى. وقد عُثر على العديد من الجثث داخل المبنى وبالقرب من باب دورات المياه.