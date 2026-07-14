روبيو يهنئ فرنسا بعيدها الوطني ويؤكد متانة الشراكة بين البلدين

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،، الشعب الفرنسي بمناسبة العيد الوطني لفرنسا، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والتزام واشنطن بتعزيز الشراكة مع باريس في السنوات المقبلة.

وقال روبيو، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرابع عشر من يوليو يخلد المبادئ الراسخة للحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها والحكم الجمهوري، وهي مبادئ ألهمت أجيالًا في فرنسا وحول العالم.

وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تحتفل هذا العام بمرور 250 عامًا على استقلالها، تستذكر الدور المحوري الذي لعبه الشعب الفرنسي في تأسيس أمتنا، مشيرًا إلى أن الدعم الفرنسي خلال الثورة الأمريكية أسهم في تحقيق استقلال الجمهورية الناشئة وأرسى شراكة استمرت على مدار قرنين ونصف.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن البلدين يواصلان العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز الدفاع المشترك، وتوسيع التعاون الاقتصادي.

واختتم روبيو بيانه بالتأكيد على عمق الصداقة بين الشعبين الأمريكي والفرنسي، مجددًا التزام الولايات المتحدة ببناء مستقبل قائم على الحرية والأمن والفرص، ومتمنيًا للشعب الفرنسي عيدًا وطنيًا سعيدًا.