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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر التعرض للشمس حتى لا تصاب بضربتها.. مفاجأة للمواطنين

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاع في درجة حرارة الجو، ولذلك على الجميع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديدا في فترة الذروة.

ضغط الدم

صورة ارشيفية
الأرصاد

ورد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على سؤال: "هل يؤثر الطقس الحار على ضغط الدم؟"، مؤكدًا أن ضغط الدم لا يرتفع في فصل الصيف بصورة كبيرة، بل يميل إلى الانخفاض، مشيرًا إلى أهمية تناول كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والعرق الشديد.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الشخص إذا كان مضطرًا للخروج في الطقس الحار، فعليه ارتداء غطاء للرأس، والحرص على شرب كميات كبيرة من المياه.

ارتفاع ضغط الدم في الصيف

صورة ارشيفية
الأرصاد

ولفت إلى أن ارتفاع ضغط الدم في الصيف قد يحدث نتيجة التعرض لضربة شمس، وفي هذه الحالة يجب التوجه إلى المستشفى للحصول على الإسعافات اللازمة والعلاج المناسب.

وأشار إلى أن أكثر الحالات التي تتعرض للطقس الحار تصاب بالدوخة والإغماء بسبب فقدان السوائل مع التعرق، وقلة شرب المياه.

أكد الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس هو السبب الرئيسي وراء زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن هذه الفترة من العام تشهد أعلى معدلات للرطوبة، وهو ما يجعل الطقس أكثر حرارة مما تشير إليه درجات الحرارة المسجلة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة الحالية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، إلا أن الرطوبة المرتفعة تزيد من الإحساس بها بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية فوق القيم الفعلية المقاسة في الظل.

وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح حاليًا بين 35 و36 درجة مئوية، بينما يشعر المواطنون بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و39 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، لافتًا إلى أن هذا الإحساس يزداد خلال ساعات المساء مع استمرار ارتفاع الرطوبة، رغم انخفاض درجات الحرارة الفعلية.

وأضاف أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 23 و25 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع الرطوبة ليلًا يجعل الأجواء تبدو أكثر دفئًا، وهو ما يزيد من الشعور بالحرارة خلال ساعات الليل.

وقدم نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من الإرشادات للتخفيف من تأثير الرطوبة، من بينها التواجد في أماكن جيدة التهوية، والخروج إلى المناطق المفتوحة خلال فترات المساء، والاستعانة بأجهزة التكييف أو المراوح، بما يساعد على تقليل الإحساس بالحرارة.

وأكد القياتي أن البلاد لم تشهد حتى الآن أي موجات شديدة الحرارة، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل، بنحو درجة مئوية واحدة مقارنة بالقيم الحالية.

وحذر من استمرار اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج على بعض سواحل البحر المتوسط، داعيًا المواطنين ورواد الشواطئ إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر أو التوغل في المياه في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الأمواج، حفاظًا على سلامتهم.

كما شدد على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع ضرورة ارتداء غطاء للرأس والإكثار من شرب السوائل للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

جمال شعبان القلب معهد القلب درجة حرارة درجة حرارة الجو

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