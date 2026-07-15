وحش موتورولا الجديد وصل رسميًا! .. إليكم Edge 70 Max ببطارية مرعبة 7100 مللي أمبير

أطلقت موتورولا هاتف Edge 70 Max، مضيفةً بذلك هاتفًا ذكيًا جديدًا فائق الجودة إلى سلسلة هواتف Edge 70. يتميز الهاتف بمواصفات تقنية رائدة، وبطارية كبيرة من السيليكون والكربون، والعديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يُعدّ هذا الهاتف الأقوى ضمن سلسلة Edge 70، حيث يقع بين هاتفي Motorola Edge 70 Pro+ وSignature.

مواصفات وميزات هاتف موتورولا إيدج 70 ماكس

يتميز هاتف موتورولا إيدج 70 ماكس بشاشة AMOLED LTPO فائقة الوضوح (Quad HD+) مقاس 6.8 بوصة، بمعدل تحديث تكيفي 144 هرتز، ومعدل استجابة للمس 360 هرتز، وسطوع يصل إلى 7000 شمعة. الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 7i، وتدعم تقنيتي Dolby Vision وHDR10+. يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 من الجيل الخامس ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 4.1.



يحتوي الهاتف على بطارية من الجيل الرابع مصنوعة من السيليكون والكربون بسعة 7100 مللي أمبير، مع الحفاظ على سمك 8.29 ملم. ويدعم الشحن السلكي السريع TurboPower بقدرة 90 واط، والشحن اللاسلكي المغناطيسي Qi2 بقدرة 25 واط مع توافق ملحقات MagSafe، والشحن العكسي السلكي بقدرة 5 واط.



يتميز هاتف Edge 70 Max بكاميرا أساسية من سوني LYTIA-710 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تدعم أيضًا التصوير الماكرو. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ميزات موتورولا إيدج 70 ماكس





يعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة Hello UX، ويُتوقع أن يحصل على ثلاثة تحديثات لنظام Android وخمس سنوات من التحديثات الأمنية. وللحفاظ على درجة حرارة منخفضة، زودت موتورولا الجهاز بغرفة بخار مساحتها 5500 مم²، بالإضافة إلى نظام تبريد متطور يغطي مساحة حرارية إجمالية قدرها 29550 مم². وتشمل الميزات الأخرى تقنية Wi-Fi 7، ومكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos، وتقنية Snapdragon Sound، وشهادة MIL-STD-810H، وتصنيفات IP66 وIP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء.

سعر وتوافر هاتف موتورولا إيدج 70 ماكس



يُباع هاتف موتورولا إيدج 70 ماكس بسعر 54,999 روبية هندية (حوالي 570 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 59,999 روبية هندية (حوالي 625 دولارًا أمريكيًا) و ستبدأ المبيعات في 20 يوليو