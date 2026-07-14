Redmi تكشف عن الألوان الجديدة لهاتفي Note 17 وNote 17 Pro قبل الإطلاق

نشرت شركة "ريدمي" (Redmi) منشورات تشويقية رسمية كشفت فيها عن خيارات الألوان الجديدة التي ستأتي بها سلسلة هواتفها المرتقبة "نوت 17" (Note 17) و"نوت 17 برو" (Note 17 Pro)، وذلك تمهيدًا للحدث الرسمي المقرر لعرض هذه الهواتف الذكية الجديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

خيارات الألوان الرسمية لسلسلة Note 17

وأوضحت الصور التشويقية التي شاركتها الشركة عبر حساباتها الرسمية أن هاتف Redmi Note 17 الأساسي سيتوفر بأربعة ألوان متنوعة تشمل الأسود الكلاسيكي، والأبيض اللامع، والأزرق السماوي، بالإضافة إلى اللون الأخضر النعناعي، لتلبي بذلك الشركة تطلعات فئات مختلفة من المستخدمين والشباب الباحثين عن التميز في التصميم الخارجي لهواتفهم.

وفي المقابل، حددت العلامة التجارية الصينية ثلاثة ألوان مخصصة للإصدار الأعلى "Redmi Note 17 Pro"، حيث سيطرح الهاتف باللون الأسود الداكن، والفضي المعدني، ولون برونزي جديد يظهر لأول مرة في هذه السلسلة، مع وجود اختلافات في ملمس الغطاء الخلفي لنسخة البرو يمنحها طابعًا أكثر فخامة مقارنة بالنسخة العادية.

تفاصيل التصميم الخارجي والعتاد المنشور

وأظهرت الملصقات الدعائية تغييرات واضحة في هيكل تصميم الهواتف، حيث اعتمدت الشركة على حواف مسطحة بالكامل وتصميم متناسق لوحدة الكاميرات الخلفية التي تأتي بشكل مربع يحتوي على العدسات وفلاش الإضاءة، وهو ما يمثل تطورًا في الهوية البصرية لهواتف Redmi Note 17 مقارنة بالإصدارات السابقة التي طرحتها الشركة في الأسواق العالمية.

ولم تكشف المنشورات التشويقية الحالية عن المواصفات التقنية الكاملة للعتاد الداخلي مثل نوع المعالج أو سعة البطارية وسرعة الشحن، حيث فضلت الشركة التركيز بشكل كامل في حملتها الدعائية الحالية على إبراز اللمسات الجمالية والألوان الجديدة، على أن تزيح الستار عن كافة التفاصيل والأسعار الرسمية خلال المؤتمر الصحفي المخصص للإطلاق.