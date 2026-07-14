قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة من البحرين عن دول الخليج| صور
ترامب: تراجعت عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز مقابل استثمارات
الحكومة تعلن الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر
موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن مواقفها في الشرق الأوسط وتدعو إلى الحوار
مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.. والقنوات المجانية الناقلة
المفتي: أداء الأمانة الإفتائية على أكمل وجه بالفتوى المكتوبة يعكس رسالتنا الوسطية
يلامس الـ 51 .. الدولار ينهي تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع أمام الجنيه
تركي آل الشيخ يحسم الجدل: لا صحة لانضمام محمد الخريجي إلى شركة الكرة الجديدة بالزمالك
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارتين أخويتين إلى قطر والبحرين
العالم على مشارف أزمة طاقة .. ماذا ينتظر مضيق هرمز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Redmi تكشف عن الألوان الجديدة لهاتفي Note 17 وNote 17 Pro قبل الإطلاق

Note 17
Note 17
احمد الشريف

نشرت شركة "ريدمي" (Redmi) منشورات تشويقية رسمية كشفت فيها عن خيارات الألوان الجديدة التي ستأتي بها سلسلة هواتفها المرتقبة "نوت 17" (Note 17) و"نوت 17 برو" (Note 17 Pro)، وذلك تمهيدًا للحدث الرسمي المقرر لعرض هذه الهواتف الذكية الجديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

خيارات الألوان الرسمية لسلسلة Note 17 

وأوضحت الصور التشويقية التي شاركتها الشركة عبر حساباتها الرسمية أن هاتف Redmi Note 17 الأساسي سيتوفر بأربعة ألوان متنوعة تشمل الأسود الكلاسيكي، والأبيض اللامع، والأزرق السماوي، بالإضافة إلى اللون الأخضر النعناعي، لتلبي بذلك الشركة تطلعات فئات مختلفة من المستخدمين والشباب الباحثين عن التميز في التصميم الخارجي لهواتفهم.

وفي المقابل، حددت العلامة التجارية الصينية ثلاثة ألوان مخصصة للإصدار الأعلى "Redmi Note 17 Pro"، حيث سيطرح الهاتف باللون الأسود الداكن، والفضي المعدني، ولون برونزي جديد يظهر لأول مرة في هذه السلسلة، مع وجود اختلافات في ملمس الغطاء الخلفي لنسخة البرو يمنحها طابعًا أكثر فخامة مقارنة بالنسخة العادية.

تفاصيل التصميم الخارجي والعتاد المنشور 

وأظهرت الملصقات الدعائية تغييرات واضحة في هيكل تصميم الهواتف، حيث اعتمدت الشركة على حواف مسطحة بالكامل وتصميم متناسق لوحدة الكاميرات الخلفية التي تأتي بشكل مربع يحتوي على العدسات وفلاش الإضاءة، وهو ما يمثل تطورًا في الهوية البصرية لهواتف Redmi Note 17 مقارنة بالإصدارات السابقة التي طرحتها الشركة في الأسواق العالمية.

ولم تكشف المنشورات التشويقية الحالية عن المواصفات التقنية الكاملة للعتاد الداخلي مثل نوع المعالج أو سعة البطارية وسرعة الشحن، حيث فضلت الشركة التركيز بشكل كامل في حملتها الدعائية الحالية على إبراز اللمسات الجمالية والألوان الجديدة، على أن تزيح الستار عن كافة التفاصيل والأسعار الرسمية خلال المؤتمر الصحفي المخصص للإطلاق.

Redmi Note 17 Pro نوت 17 برو Note 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

تريزيجية

تريزيجيه يودع الأهلي بعد إنهاء التعاقد: ستظل دائما جزءا من قلبي

محمد حسن

محمد حسن يعلن رحيله عن صفوف الإسماعيلي

خالد الغندور

خالد الغندور: المنتخب أعاد الفرحة للمصريين.. وما تحقق في كأس العالم بداية الانطلاق

بالصور

موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً

زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد