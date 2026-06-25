Redmi تكشف تصميم ومواصفات هاتف K90 Ultra قبل الإطلاق الرسمي

حظي هاتف Redmi K90 Ultra بحملة تشويقية مكثفة قبل إطلاقه الرسمي في 30 يونيو، حيث أكدت شركة Redmi تدريجياً العديد من مواصفاته الرئيسية. وبينما يُتوقع أن يقدم الهاتف أداءً متميزاً في الألعاب، تكشف أحدث الإعلانات التشويقية أيضاً عن تفاصيل مهمة حول شاشته وبطاريته، مما يُعطي فكرة أفضل عما يمكن أن يتوقعه المشترون قبل الإعلان الرسمي.

تفاصيل شاشة وشحن بطارية هاتف Redmi K90 Ultra



أكدت شركة ريدمي أن هاتف ريدمي K90 ألترا سيأتي بشاشة مسطحة قياس 6.83 بوصة ذات حواف رفيعة وزوايا دائرية كبيرة. تدعم الشاشة معدل تحديث 165 هرتز، وتستخدم مادة M10، وتصل ذروة سطوعها إلى 3500 شمعة. كما تتضمن تقنية Qingshan لحماية العين من شاومي، بالإضافة إلى تحسينات في تجربة اللمس للألعاب.

ووفقًا للشركة، تم تحسين أكثر من 40 لعبة لتعمل بمعدل 165 إطارًا في الثانية، مما يجعل الشاشة إحدى أبرز ميزات هاتف الألعاب المرتقب.

هاتف Redmi K90 Ultra

هاتف Redmi K90 Ultra

سيأتي هاتف Redmi K90 Ultra مزودًا ببطارية Xiaomi Jinshajiang بسعة 8550 مللي أمبير، تحتوي على 16% من السيليكون.

تشمل ميزات الشحن الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 22.5 واط، بالإضافة إلى إمكانية تجاوز الشحن عبر اللوحة الأم أثناء اللعب للمساعدة في تقليل الحرارة المتولدة خلال جلسات اللعب الطويلة. كما أكدت Redmi أيضًا تحسين الشبكة في الوضع الأفقي وميزات صوتية مخصصة للألعاب.

يعمل الهاتف الذكي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت، مقترنًا بشريحة عرض مخصصة للألعاب D2. كما يتميز هاتف ريدمي K90 ألترا بنظام التبريد النشط الموجود في ريدمي K90 ماكس ، والذي يتضمن مروحة تبريد بقطر 18.1 ملم مزودة بمحامل معدنية. وتدّعي ريدمي أن نظام التبريد هذا قادر على خفض درجة الحرارة بما يصل إلى 10 درجات مئوية خلال 100 ثانية، مع الحفاظ على مستوى ضوضاء المروحة عند حوالي 32 ديسيبل.

مواصفات هاتف ريدمي K90

على الرغم من وجود المروحة المدمجة، يتمتع الهاتف بمقاومة للغبار والماء بمعياري IP68 وIP69 ويتميز الإصدار الفضي الفضائي بإطار من الألومنيوم المصنّع بتقنية CNC مع طبقة نهائية مؤكسدة، ويشبه إلى حد كبير هاتف Redmi K90 Max. وتشمل الميزات الأخرى المؤكدة مكبرات صوت ستيريو ومحرك خطي للمحور X.

بدلاً من تقليص مواصفات الجهاز، يبدو أن ريدمي قد حافظت على جميع ميزات الألعاب الرائدة تقريباً، مع تمييز هاتف ريدمي K90 ألترا بشكل أساسي من خلال معالج سنابدراغون وسعره المتوقع الذي يبلغ حوالي 3000 يوان. قد يجعله هذا خياراً جذاباً للاعبين الذين يبحثون عن مواصفات مميزة دون الحاجة إلى دفع سعر أعلى.