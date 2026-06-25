قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة
بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين: مراجعة تكاليف التشغيل بما يراعي المتغيرات الاقتصادية
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات
المالية: 4.7% فائض أولي متوقع خلال العام المالي الجاري و6% من الناتج المحلي
التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة
خطة زراعية بريطانية تشجع تقليص إنتاج اللحوم وزراعة البقول لمواجهة تغير المناخ
إيطاليا: لا مواطنين بين ضحايا زلزالي فنزويلا حتى الآن.. والسفارة في كاراكاس تعرضت لأضرار
3 لاءات مثيرة من حسام حسن للاعبي المنتخب بـ كأس العالم 2026
وزيرة التنمية المحلية تدشن أول ماكينات ذكية لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية بالعاصمة الإدارية | صور
حسابات معقدة في المجموعة الرابعة.. من يرافق أمريكا إلى دور الـ32؟
قبل مواجهة إيران.. تعرف على فرص منتخب مصر للتأهل في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Redmi تكشف تصميم ومواصفات هاتف K90 Ultra قبل الإطلاق الرسمي

هاتف Redmi K90 Ultra
هاتف Redmi K90 Ultra
لمياء الياسين

حظي هاتف Redmi K90 Ultra بحملة تشويقية مكثفة قبل إطلاقه الرسمي في 30 يونيو، حيث أكدت شركة Redmi تدريجياً العديد من مواصفاته الرئيسية. وبينما يُتوقع أن يقدم الهاتف أداءً متميزاً في الألعاب، تكشف أحدث الإعلانات التشويقية أيضاً عن تفاصيل مهمة حول شاشته وبطاريته، مما يُعطي فكرة أفضل عما يمكن أن يتوقعه المشترون قبل الإعلان الرسمي.

تفاصيل شاشة وشحن بطارية هاتف Redmi K90 Ultra
 

أكدت شركة ريدمي أن هاتف ريدمي K90 ألترا سيأتي بشاشة مسطحة قياس 6.83 بوصة ذات حواف رفيعة وزوايا دائرية كبيرة. تدعم الشاشة معدل تحديث 165 هرتز، وتستخدم مادة M10، وتصل ذروة سطوعها إلى 3500 شمعة. كما تتضمن تقنية Qingshan لحماية العين من شاومي، بالإضافة إلى تحسينات في تجربة اللمس للألعاب. 

ووفقًا للشركة، تم تحسين أكثر من 40 لعبة لتعمل بمعدل 165 إطارًا في الثانية، مما يجعل الشاشة إحدى أبرز ميزات هاتف الألعاب المرتقب.

هاتف Redmi K90 Ultra 

هاتف Redmi K90 Ultra 

سيأتي هاتف Redmi K90 Ultra مزودًا ببطارية Xiaomi Jinshajiang بسعة 8550 مللي أمبير، تحتوي على 16% من السيليكون. 

تشمل ميزات الشحن الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 22.5 واط، بالإضافة إلى إمكانية تجاوز الشحن عبر اللوحة الأم أثناء اللعب للمساعدة في تقليل الحرارة المتولدة خلال جلسات اللعب الطويلة. كما أكدت Redmi أيضًا تحسين الشبكة في الوضع الأفقي وميزات صوتية مخصصة للألعاب.
يعمل الهاتف الذكي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت، مقترنًا بشريحة عرض مخصصة للألعاب D2. كما يتميز هاتف ريدمي K90 ألترا بنظام التبريد النشط الموجود في ريدمي K90 ماكس ، والذي يتضمن مروحة تبريد بقطر 18.1 ملم مزودة بمحامل معدنية. وتدّعي ريدمي أن نظام التبريد هذا قادر على خفض درجة الحرارة بما يصل إلى 10 درجات مئوية خلال 100 ثانية، مع الحفاظ على مستوى ضوضاء المروحة عند حوالي 32 ديسيبل. 

مواصفات هاتف ريدمي K90

على الرغم من وجود المروحة المدمجة، يتمتع الهاتف بمقاومة للغبار والماء بمعياري IP68 وIP69 ويتميز الإصدار الفضي الفضائي بإطار من الألومنيوم المصنّع بتقنية CNC مع طبقة نهائية مؤكسدة، ويشبه إلى حد كبير هاتف Redmi K90 Max. وتشمل الميزات الأخرى المؤكدة مكبرات صوت ستيريو ومحرك خطي للمحور X.

بدلاً من تقليص مواصفات الجهاز، يبدو أن ريدمي قد حافظت على جميع ميزات الألعاب الرائدة تقريباً، مع تمييز هاتف ريدمي K90 ألترا بشكل أساسي من خلال معالج سنابدراغون وسعره المتوقع الذي يبلغ حوالي 3000 يوان. قد يجعله هذا خياراً جذاباً للاعبين الذين يبحثون عن مواصفات مميزة دون الحاجة إلى دفع سعر أعلى.

هاتف Redmi K90 Ultra هاتف ريدمي K90 الشحن السريع السلكي معالج كوالكوم مكبرات صوت ستيريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

عاشور

أمير هشام يكشف موقف إمام عاشور ومصطفى شوبير بالأهلي.. وحقيقة العروض الخارجية

ترشيحاتنا

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام عاشوراء منفردا ؟.. الموقف الشرعي

يوم عاشوراء.. صامه النبي ﷺ وفاء لأخيه موسى عليه السلام

يوم عاشوراء .. صامه النبي صلى الله عليه وسلم وفاءً لأخيه موسى عليه السلام

شيخ الأزهر يتوسط أسرة الطالب

شهيد العلم.. وفاة طالب تايلاندي تكفل شيخ الأزهر بنفقات علاجه وإقامة أسرته في مصر

بالصور

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد