«OnePlus» تطلق سماعات لاسلكية بمزايا صوتية قوية وسعر اقتصادي

أطلقت ون بلس سماعات Nord Buds 4 ، بعد أشهر قليلة من الكشف عن Nord Buds 4 Pro في مارس . تحتفظ السماعات الجديدة بالعديد من ميزات طراز Pro، بما في ذلك خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمر البطارية الطويل، إليك أهم مواصفات السماعات.

مواصفات وميزات سماعات OnePlus Nord Buds 4



تتميز سماعات OnePlus Nord Buds 4 بمحركات ديناميكية مقاس 12 مم، وتدعم ترميز AAC وSBC، وتتصل عبر تقنية Bluetooth 6.1. على عكس سماعات Nord Buds 4 Pro ، لا يدعم الطراز القياسي ترميز LHDC 5.0 أو عناصر التحكم في مستوى الصوت عن طريق التمرير، على الرغم من أن OnePlus تقول إن ضبط الصوت العام يظل متشابهًا.

تدعم سماعات الأذن أيضًا تقنية الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد من ون بلس، والصوت المكاني لصوت الألعاب، والاقتران السريع من جوجل، والاقتران السريع من مايكروسوفت، والاتصال بجهازين، والترجمة بالذكاء الاصطناعي، وتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي، وعناصر التحكم باللمس.

مواصفات وميزات سماعات OnePlus Nord Buds 4



تتميز سماعات الأذن بستة ميكروفونات مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء أثناء المكالمات. كما أنها حاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء. تبلغ سعة بطارية كل سماعة 62 مللي أمبير، بينما تبلغ سعة بطارية علبة الشحن 530 مللي أمبير. وتدّعي ون بلس أن السماعات وحدها توفر ما يصل إلى 13 ساعة من التشغيل، بينما تصل مدة التشغيل مع علبة الشحن إلى 54 ساعة عند إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط.

سعر وتوافر سماعات OnePlus Nord Buds 4

يبلغ سعر سماعات OnePlus Nord Buds 4 حوالي37 دولارًا أمريكيًا)، و ستُطرح السماعات للبيع ابتداءً من 1 يوليو