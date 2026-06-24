أخبار التكنولوجيا| iQOO تغزو الأسواق بهاتف جديد بمواصفات جبارة.. وأفضل أجهزة لوحية بالأسواق في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

Honor X80 Pro Max ينطلق بأكبر بطارية في تاريخ الهاتف المحمول

أطلقت شركة Honor هاتف X80 Pro Max، وهو هاتف ذكي جديد يتميز بعمر بطارية هائل ومواصفات رائعة. إليك أهم مواصفاته

يأتي هاتف Honor X80 Pro Max ببطارية سعتها 11000 مللي أمبير، وهي الأكبر التي قدمتها Honor في هواتفها الذكية على الإطلاق. وهي مصنوعة بتقنية بطاريات Qinghai Lake الخاصة بـ Honor، مما يضمن سلامة المستخدم وعمر بطارية طويل.

بمواصفات جبارة.. iQOO تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

تُشير التقارير إلى أن شركة iQOO تعمل على هاتفها الرائد الجديد ذي السعر المعقول، والذي يُعتقد أنه Neo 11S. وقد ظهر تسريب جديد، بفضل المُسرّب Digital Chat Station، يكشف عن تفاصيل رئيسية حول الجهاز. كما يُشير التسريب إلى أن إطلاقه قد يكون وشيكًا.

قيمة استثنائية مقابل سعر إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق في 2026

إذا كنت تبحث عن أفضل جهاز لوحي في الأسواق فيمكنك التفكير في أكثر من جهاز مثل جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025 وكلاهما نوعين مختلفين تمامًا من مشتري الأجهزة اللوحية،

يتميز جهاز Xiaomi Pad 8 Pro بهيكل من الألومنيوم عالي الأداء، مع تصميم عصري وعملي. بفضل قارئ بصمة الإصبع الجانبي وإطاره المتين، يُعدّ مناسبًا للاستخدامات الاحترافية والإبداعية.

عطل مفاجىء لتطبيق نستجرام في هذه المناطق .. إليك التفاصيل كاملة

عطل واسع النطاق شهده تطبيق انستجرام ليؤثر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم، ليبلغ الكثير من المستخدمين عن عدم قدرتهم للوصول إلى التطبيق أو استخدامه بشكل طبيعي.

التوقيت هو كل شيء إليك أفضل الأوقات لشراء هاتف رائد بسعر لقطة

أفضل الأوقات لشراء هاتف رائد بخصم كبير هي فور إطلاق الطراز الجديد للاستفادة من تخفيضات أجهزة العام الماضي، أو خلال مواسم التخفيضات الكبرى مثل "الجمعة البيضاء" أو عروض الأعياد، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الاستبدال التي تقدمها الشركات لتقليل التكلفة الإجمالية.