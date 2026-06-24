قيمة استثنائية مقابل سعر إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق في 2026

إذا كنت تبحث عن أفضل جهاز لوحي في الأسواق فيمكنك التفكير في أكثر من جهاز مثل جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025 وكلاهما نوعين مختلفين تمامًا من مشتري الأجهزة اللوحية،

جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025

يتميز جهاز Xiaomi Pad 8 Pro بهيكل من الألومنيوم عالي الأداء، مع تصميم عصري وعملي. بفضل قارئ بصمة الإصبع الجانبي وإطاره المتين، يُعدّ مناسبًا للاستخدامات الاحترافية والإبداعية.

أما جهاز Apple iPad ، فيحافظ على تصميم أنيق وبسيط من الألومنيوم، يناسب الطلاب والمستخدمين العاديين الذين يفضلون مظهرًا أكثر بساطةً وراحةً. يدعم كلا الجهازين ملحقات القلم المغناطيسي، لكن Pad 8 Pro يُعطي انطباعًا أكثر احترافية، بينما يُركز iPad على الراحة وسهولة الاستخدام.

يوفر iPad 8 Pro تجربة أكثر وضوحًا وغامرة بفضل شاشته HDR بتردد 144 هرتز، ودعم Dolby Vision، وسطوع ذروة أعلى، مما يجعله ممتازًا للألعاب والقراءة والوسائط. يستخدم iPad 2025 لوحة Liquid Retina قياسية بتردد 60 هرتز تركز على الدقة والاتساق، وتعمل بشكل جيد للبث والتصفح والاستخدام التعليمي. يبدو الفرق أشبه بأداء احترافي مقابل مشاهدة يومية موثوقة

يميل التصميم والشاشة نحو جهاز Xiaomi Pad 8 Pro للحصول على صور فائقة الجودة وتجربة غامرة، بينما يظل جهاز iPad 2025 هو الخيار الأفضل للاستخدام اليومي البسيط والموثوق

جهاز Xiaomi Pad 7s Pro

يمكنك التفكير أيضا في شراء جهاز Xiaomi Pad 7s Pro بشاشة LCD قياس 12.5 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما سيدعم سطوعًا يصل إلى 1000 شمعة/م²، مع خاصية التعتيم الكامل للتيار المستمر لراحة العين. ويُقال إن Xiaomi تُجهز إصدارًا خاصًا بشاشة ذات إضاءة خافتة للراحة أثناء القراءة

سيُزوَّد جهاز Pad 7S Pro بمعالج Xring O1 من شاومي بتردد 3.4 جيجاهرتز . وسيضم بطارية بسعة 10,610 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط ، مما يُتيح شحنًا سريعًا رغم سعته الهائلة. أما الكاميرا، فتتضمن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ومستشعرًا خلفيًا بدقة 50 ميجابكسل.

تشمل أبرز الميزات الأخرى مصفوفة ميكروفون رباعية، ودعم لوحة مفاتيح مغناطيسية عائمة، والتوافق مع أحدث قلم لمس من شاومي، قلم فوكس تاتش. سيعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 القائم على نظام HyperOS 2.0. يتميز بسمكه الرفيع للغاية 5.8 مم، ووزنه الخفيف 576 جرامًا فقط، مما يجعله سهل الحمل على الرغم من حجمه الكبير.

ومن المرجح أن يتم إطلاق جهاز Xiaomi Pad 7s Pro لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين، ربما إلى جانب هاتف Xiaomi Mix Flip 2 ، والذي يُشاع أنه سيكون الهاتف القابل للطي الوحيد للشركة لعام 2025.

مواصفات Honor Pad X9a

يحتوي جهاز Honor Pad X9a على شاشة LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة 2.5K (1504 × 2508 بكسل) وبمعدل تحديث 120 هرتز للتمرير والرسوم المتحركة .

يعمل الجهاز بمعالج سنابدراجون 685 من شركة كوالكوم، وهو معالج للمبتدئين مُصنَّع بتقنية 6 نانومتر .

يقترن هذا المعالج بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 8 جيجابايت تقريبًا من سعة تخزين 128 جيجابايت.

بالنسبة للكاميرات، يضم Pad X9a لمستشعرًا خلفيًا بدقة 8 ميجابكسل مزودًا بضبط تلقائي للصورة وفتحة عدسة f/2.0.

أما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 5 ميجابكسل لالتقاط مكالمات الفيديو والصور الشخصية (سيلفي).

كما هو متوقع من الأجهزة اللوحية، لا يُركّز جهاز Pad X9a على الكاميرا. ولكن من المفترض أن تكون كافية للمهام الأساسية مثل مسح المستندات ضوئيًا أو إجراء مؤتمرات الفيديو.

يعمل جهاز Pad X9a ببطارية بسعة 8300 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن بقوة 35 واط وتزعم شركة Honor أن الجهاز اللوحي يدوم حتى 70 يومًا في وضع الاستعداد.

يدعم الجهاز اللوحي شبكات Wi-Fi وBluetooth 5.1، ويعمل مع لوحات مفاتيح Honor اللاسلكية وملحقات الأقلام ويعمل بنظام MagicOS 9.0 المستند إلى نظام أندرويد 15، ولكنه لا يدعم شبكات LTE أو شبكات الاتصالات.

ومن جانبها أعلنت شركة Honor عن طرح جهاز Pad X9a بلون رمادي واحد، ولكن لم تُعلن عن تفاصيل السعر بعد.

مواصفات و مميزات OnePlus Pad Lite



كشفت ون بلس عن جهازها اللوحي OnePlus Pad Lite بالتزامن مع سلسلة OnePlus Nord 5 في وقت سابق من هذا الشهر. وقد طُرح هذا الجهاز اللوحي الاقتصادي خصيصًا للسوق الأوروبية . واليوم، أعلنت الشركة رسميًا عن جهاز Pad Lite في الهند. إليكم أهم مواصفاته وميزاته وسعره.

يأتي جهاز OnePlus Pad Lite بشاشة مقاس 11 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ومعدل تحديث 90 هرتز. تدعم الشاشة ألوانًا بدقة 10 بت وسطوعًا يصل إلى 500 شمعة. يحتوي الجهاز اللوحي على نظام مكبرات صوت رباعي معتمد للصوت عالي الدقة. تضبط تقنية Omnibearing Sound Field من OnePlus اتجاه الصوت بناءً على اتجاه الشاشة.

يعمل جهاز Pad Lite بمعالج MediaTek Helio G100، ويضم بطارية ضخمة بسعة 9,340 مللي أمبير/ساعة. يمكن شحنه بشاحن سريع SuperVOOC بقوة 33 واط، لكن عبوة البيع بالتجزئة تتضمن شاحنًا بقوة 15 واط. يتميز الجهاز اللوحي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل.