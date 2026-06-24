عطل مفاجىء لتطبيق نستجرام في هذه المناطق .. إليك التفاصيل كاملة

عطل واسع النطاق شهده تطبيق انستجرام ليؤثر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم، ليبلغ الكثير من المستخدمين عن عدم قدرتهم للوصول إلى التطبيق أو استخدامه بشكل طبيعي.

وقد أظهرت بيانات منصة Downdetector ارتفاعً كبيرً في عدد البلاغات، لتقفز الشكاوى إلى حوالي 1716 بلاغًا وذلك مقارنة بالمعدل الطبيعي والذي لا يتجاوز 3 بلاغات فقط، مما قد يشير إلى حدوث خلل مفاجئ في الخدمة وليس تراجعًا تدريجيًا في الأداء.

وقد بدأت التقارير المتعلقة بالعطل في الظهور منذ الساعة 4:53 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فيما تركزت أغلب الشكاوى في مناطق الساحل الشرقي الأمريكي، إلى جانب لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو والمناطق الممتدة بين دالاس وميامي.

تطبيق انستجرام

تسجيل خروج تلقائي

وأفاد المستخدمون بتعرض حساباتهم لتسجيل خروج تلقائي، وذلك إلى جانب العديد من الصعوبات في فتح التطبيقات أو تحديث المحتوى وتصفح الصفحات والمنشورات، سواء عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى بشأن مشكلات في تسجيل الدخول إلى حساباتهم، ومحاولة إرسال الرسائل عبر ماسنجر، فضلًا عن تعذر تحميل المحتوى أو تحديث الصفحة الرئيسية على التطبيق لدى بعض المستخدمين فيما أثار العطل حالة من الجدل والتساؤلات بين المستخدمين، لياجأ بعضهم إلى منصات أخرى في محاولة للتأكد مما إذا كانت المشكلة عامة أم مرتبطة بحساباتهم الشخصية.



ولم تصدر شركة ميتا، أي بيان رسمي بشأن أسباب العطل أو موعد عودة الخدمات إلى طبيعتها، فيما يترقب المستخدمون توضيحًا بشأن ملابسات المشكلة.