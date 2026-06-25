أخبار التكنولوجيا | آيفون ألترا قد يصبح الأغلى في تاريخ آبل .. 5 أجهزة يمكن لهواتف سامسونج شحنها لاسلكيا في حالات الطوارئ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تشير التقارير إلى أن أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل أصبح على بعد أقل من ثلاثة أشهر من الإعلان الرسمي، وسط توقعات بأن يحمل اسم آيفون ألترا وأن يكون أغلى هاتف آيفون تطلقه الشركة على الإطلاق.





مع تطور الهواتف الذكية وازدياد سعات البطاريات، لم يعد دور الهاتف مقتصرا على استقبال الشحن فقط، بل أصبح بإمكانه أيضا تزويد أجهزة أخرى بالطاقة عبر ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

سقوط الهاتف في الماء من أكثر الحوادث شيوعا وإثارة للقلق، وبينما يبدو الأمر وكأنه نهاية الجهاز، فإن التصرف السريع خلال الدقائق الأولى قد يكون العامل الحاسم في إنقاذه من التلف.

كشفت شركة "ميتا"، أن تعيين مؤسس شركة “كريد” الهندية، كونال شاه، رئيسا تنفيذيا جديدا لتطبيق “واتساب”، بدأ برسالة بريد إلكتروني غير متوقعة أرسلها رئيس المنتجات في الشركة، كريس كوكس.

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن تطوير تقنية التخزين الجديدة UFS 5.0، والتي وصفتها بأنها الأسرع في القطاع حتى الآن، مع وعود بتوفير أداء مضاعف مقارنة بالأجيال الحالية، تمهيدا لاعتمادها في الهواتف الذكية الرائدة والأجهزة القابلة للارتداء ومنتجات الواقع الممتد XR المستقبلية.

كشفت شركة آبل، عن مجموعة من التحسينات الجديدة في الإصدار التجريبي الثاني للمطورين من نظام iOS 27، أبرزها تعزيز حضور المساعد الذكي Siri داخل تجربة الكتابة اليومية، إلى جانب تحديثات لرسائل RCS وتطبيق المحفظة Wallet وتطبيق المنزل Home وميزات النسخ الاحتياطي السحابي.

بعد سنوات من تقديم خدماته مجانا، بدأ تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا" طرح أول اشتراك مدفوع للمستخدمين تحت اسم WhatsApp Plus، في خطوة تهدف إلى توفير مزايا تخصيص إضافية دون المساس بالخصائص الأساسية للتطبيق.

أعلنت شركة هونر، عن إطلاق هاتفها الجديد Honor X80 Pro Max، الذي يأتي ببطارية ضخمة تعد الأكبر في تاريخ هواتف الشركة، إلى جانب مواصفات متقدمة تركز على عمر البطارية والمتانة والأداء.

أطلق تطبيق واتساب، ميزة أمنية جديدة تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، من خلال عرض تحذير للمستخدمين قبل بدء أي محادثة مع رقم غير معروف، ما يمنحهم فرصة للتحقق من هوية الطرف الآخر قبل التفاعل معه.