أخبار التكنولوجيا | آيفون ألترا قد يصبح الأغلى في تاريخ آبل .. 5 أجهزة يمكن لهواتف سامسونج شحنها لاسلكيا في حالات الطوارئ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
آيفون ألترا قد يصبح الأغلى في تاريخ آبل.. لكن قيمته قد تتبخر سريعا
تشير التقارير إلى أن أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل أصبح على بعد أقل من ثلاثة أشهر من الإعلان الرسمي، وسط توقعات بأن يحمل اسم آيفون ألترا وأن يكون أغلى هاتف آيفون تطلقه الشركة على الإطلاق.
5 أجهزة يمكن لهواتف سامسونج شحنها لاسلكيا في حالات الطوارئ
مع تطور الهواتف الذكية وازدياد سعات البطاريات، لم يعد دور الهاتف مقتصرا على استقبال الشحن فقط، بل أصبح بإمكانه أيضا تزويد أجهزة أخرى بالطاقة عبر ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.
لا تفعلها أبدا.. 5 أشياء تجنبها بعد سقوط هاتفك في الماء
سقوط الهاتف في الماء من أكثر الحوادث شيوعا وإثارة للقلق، وبينما يبدو الأمر وكأنه نهاية الجهاز، فإن التصرف السريع خلال الدقائق الأولى قد يكون العامل الحاسم في إنقاذه من التلف.
«ميتا» تعين رئيسيًا تنفيذيًا جديدًا لـ واتساب.. من هو كونال شاه؟
كشفت شركة "ميتا"، أن تعيين مؤسس شركة “كريد” الهندية، كونال شاه، رئيسا تنفيذيا جديدا لتطبيق “واتساب”، بدأ برسالة بريد إلكتروني غير متوقعة أرسلها رئيس المنتجات في الشركة، كريس كوكس.
سامسونج تكشف عن UFS 5.0.. سرعات تخزين مضاعفة وهواتف رائدة أكثر كفاءة
أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن تطوير تقنية التخزين الجديدة UFS 5.0، والتي وصفتها بأنها الأسرع في القطاع حتى الآن، مع وعود بتوفير أداء مضاعف مقارنة بالأجيال الحالية، تمهيدا لاعتمادها في الهواتف الذكية الرائدة والأجهزة القابلة للارتداء ومنتجات الواقع الممتد XR المستقبلية.
تحديث iOS 27 يجلب ترقيات كبيرة لـ Siri ورسائل RCS.. ما الجديد؟
كشفت شركة آبل، عن مجموعة من التحسينات الجديدة في الإصدار التجريبي الثاني للمطورين من نظام iOS 27، أبرزها تعزيز حضور المساعد الذكي Siri داخل تجربة الكتابة اليومية، إلى جانب تحديثات لرسائل RCS وتطبيق المحفظة Wallet وتطبيق المنزل Home وميزات النسخ الاحتياطي السحابي.
واتساب يطلق أول اشتراك مدفوع للمستخدمين.. ماذا يقدم WhatsApp Plus؟
بعد سنوات من تقديم خدماته مجانا، بدأ تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا" طرح أول اشتراك مدفوع للمستخدمين تحت اسم WhatsApp Plus، في خطوة تهدف إلى توفير مزايا تخصيص إضافية دون المساس بالخصائص الأساسية للتطبيق.
هونر تطلق Honor X80 Pro Max ببطارية عملاقة تكفي لأيام
أعلنت شركة هونر، عن إطلاق هاتفها الجديد Honor X80 Pro Max، الذي يأتي ببطارية ضخمة تعد الأكبر في تاريخ هواتف الشركة، إلى جانب مواصفات متقدمة تركز على عمر البطارية والمتانة والأداء.
قبل ما ترد على رقم مجهول.. واتساب يمنحك تحذيرا أمنيا جديدا
أطلق تطبيق واتساب، ميزة أمنية جديدة تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، من خلال عرض تحذير للمستخدمين قبل بدء أي محادثة مع رقم غير معروف، ما يمنحهم فرصة للتحقق من هوية الطرف الآخر قبل التفاعل معه.