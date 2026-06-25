هونر تطلق Honor X80 Pro Max ببطارية عملاقة تكفي لأيام

أعلنت شركة هونر، عن إطلاق هاتفها الجديد Honor X80 Pro Max، الذي يأتي ببطارية ضخمة تعد الأكبر في تاريخ هواتف الشركة، إلى جانب مواصفات متقدمة تركز على عمر البطارية والمتانة والأداء.

بطارية قياسية بعمر تشغيل استثنائي

يتميز هاتف Honor X80 Pro Max، ببطارية هائلة بسعة 11000 مللي أمبير في الساعة تعتمد على تقنية Qinghai Lake الخاصة بـ هونر، والتي تهدف إلى توفير مستوى أعلى من الأمان وكفاءة الطاقة.

ووفقا لاختبارات الشركة، يستطيع الهاتف تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة لمدة تصل إلى 33.5 ساعة، وإجراء المكالمات لما يقرب من 73.7 ساعة، وتشغيل الألعاب لمدة 23.9 ساعة، واستخدام خدمات الملاحة لنحو 21.3 ساعة متواصلة.

كما يمكن لهاتف Honor X80 Pro Max البقاء في وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 42 يوما عند تفعيل أوضاع توفير الطاقة القصوى.

وتدعم البطارية تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 90 وات عبر شاحن مرفق داخل العلبة، بالإضافة إلى ميزة الشحن العكسي بقدرة 27 وات لشحن الأجهزة الأخرى.

هاتف Honor X80 Pro Max

تصميم متين ومقاومة عالية للعوامل الخارجية

يأتي هاتف Honor X80 Pro Max بتصميم مسطح وإطار ذهبي يمنحه مظهرا فاخرا، ويتوفر بأربعة ألوان تشمل الأسود والأبيض والأحمر إلى جانب نسخة برتقالية ثنائية اللون.

ويحمل الهاتف شهادات IP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الماء والغبار، ما يجعله قادرا على تحمل الغمر في المياه حتى عمق 10 أمتار، فضلا عن مقاومته لظروف الاستخدام القاسية.

كما حصل الجهاز على شهادة SGS Gold Label Five-Star لمقاومة السقوط، بعد اجتيازه اختبارات سقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار.

هاتف Honor X80 Pro Max

شاشة AMOLED فائقة السطوع

زودت هونر الهاتف بشاشة LTPS AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة 1.5K تبلغ 2788 × 1280 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع نسبة استحواذ للشاشة على الواجهة الأمامية تصل إلى 94.85%.

وتتميز الشاشة بحواف نحيفة للغاية تبلغ 1.3 ملم فقط، فيما يصل مستوى السطوع الأقصى إلى 10000 شمعة، ما يضمن رؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

كما تدعم تقنيات HDR والعرض الديناميكي الفائق وتقنيات حماية العين وتحسين الألوان.

يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.88 مدعومة بمستشعرات مساعدة لتحسين التصوير، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

معالج Snapdragon وأربع نسخ للتخزين

يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 5 ثماني النواة المبني بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويتوفر بالخيارات التالية:

نسخة 8 + 128 جيجابايت بسعر حوالي 279 دولارا

نسخة 8 + 256 جيجابايت بسعر حوالي 307 دولارات

نسخة 8 + 512 جيجابايت بسعر حوالي 349 دولارا

نسخة 12 + 512 جيجابايت بسعر حوالي 390 دولارا