35 يوما بدون شحن.. هونر تطلق ساعة جديدة توفر 120 وضعا رياضيا

أعلنت شركة هونر HONOR، رسميا عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة HONOR Watch 6، المصممة للمستخدمين الذين يبحثون عن تتبع متقدم لللياقة البدنية، ومراقبة صحية شاملة، وميزات ذكية ضمن تصميم أنيق وعصري.

مواصفات ساعة هونر Watch 6

تتميز ساعة هونر Watch 6، بتصميم فاخر يطلق عليه Racing Dashboard المستوحى من فتحات الهواء في سيارات السباق عالية الأداء، وقد صنعت من سبيكة ألمنيوم قابلة لإعادة التدوير، ويبلغ وزنها 41 جراما فقط، ما يجعل ارتداءها مريحا طوال اليوم.

تأتي ساعة HONOR Watch 6 بهيكل متين تبلغ أبعاده 46.5 × 46.5 × 10.8 ملم، وتمنحها الحواف المشطوفة بدقة مظهرا فخما ثلاثي الأبعاد، بينما يضفي التشطيب الرملي ملمسا يشبه التيتانيوم، ليوازن التصميم بين المتانة والأناقة والراحة.

وتتمتع بمقاومة عالية للماء والغبار وفقا لمعيار IP69 مع مقاومة 5ATM، ما يجعلها مناسبة للسباحة والأنشطة الخارجية القاسية.



وتأتي الساعة مزودة بشاشة دائرية من نوع AMOLED بحجم 1.46 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل وكثافة 317 PPI، ما يوفر وضوحا عاليا وتفاصيل دقيقة في العرض.





ساعة HONOR Watch 6

وتدعم الساعة أكثر من 120 وضعا رياضيا مع تحليلات مفصلة للأداء أثناء التمارين، كما تدعم الساعة التحكم باللمس أثناء البلل، ما يتيح استخدامها بدقة حتى مع الأيدي المبللة أو في الأجواء الممطرة.

وتأتي الساعة ببطارية كبيرة بسعة 980 مللي أمبير، توفر حتى 35 يوما من الاستخدام ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة والتدريبات المكثفة.

وتوفر HONOR Watch 6 مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم SpO₂، ومستويات التوتر، وجودة النوم، وطاقة الجسم، كما تتيح إجراء فحص صحي سريع يمنح نظرة فورية على أهم المؤشرات الحيوية.

وتحتوي على مساحة تخزين داخلية 4GB، مع دعم اتصال Bluetooth 5.4 لضمان اتصال سريع ومستقر مع الهاتف، وتتميز بتوافقها مع هواتف Android 9 أو أحدث وiOS 15.1 أو أحدث.

ساعة HONOR Watch 6

كما تدعم نظام تحديد المواقع GPS مدمج لتتبع الأنشطة بدقة دون الحاجة للهاتف، وتحتوي على تقنية NFC للدفع الإلكتروني عبر بطاقات الدفع الالكترونية.

تتوافر ساعة هونر الجديدة للبيع في المملكة المتحدة بسعر يبدأ من 149.99 جنيها إسترلينيا.

