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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Redmi Note 17 يجمع بين الموبايل والتابلت بشاشة 7 بوصة

هاتف Redmi Note 17 5G
هاتف Redmi Note 17 5G
لمياء الياسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Redmi Note 17 5G ليُطرح في الأسواق العالمية وبحسب التقرير، سيُطرح هاتف Redmi Note 17 5G  بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ومن المرجح أن تُضيف شاومي خيارات أخرى من حيث سعة الذاكرة والتخزين مع اقتراب موعد الإطلاق، ما قد يُتيح للمشترين الراغبين بسعة تخزين أكبر مزيدًا من الخيارات لاحقًا.

ميزات هاتف Redmi Note 17 5G

ميزات هاتف Redmi Note 17 5G

يأتي هذا التسريب بعد أيام قليلة من تأكيد شركة ريدمي لموعد إطلاق سلسلة هواتف نوت 17، وتصميمها، وتفاصيل بطاريتها في السوق الصينية. وقد تخطت الشركة علامة نوت 16 التجارية وانتقلت مباشرةً من نوت 15 إلى نوت 17.

كما شاركت شركة Redmi أول نظرة على هاتفي Note 17 و Note 17 Pro ، وكلاهما يحتوي على وحدة كاميرا في الزاوية العلوية اليسرى من اللوحة الخلفية، على عكس الوحدة المركزية في سلسلة Note 15.

ريدمي نوت 17 
 

من المتوقع أن يأتي طراز Note 17 الأساسي مزودًا بمعالج Snapdragon 4 Gen 4 وشاشة OLED مقاس 7 بوصات بدقة 1.5K وبطارية سعة 8000 مللي أمبير، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومكبرات صوت ستيريو.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يضم هاتف Note 17 Pro معالج Snapdragon 6s من الجيل الرابع، وبطارية بسعة 9000 مللي أمبير، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. ويُقال إن كلا الطرازين يتمتعان بمقاومة للغبار والماء.

أما عن السعر العالمي المتوقع فهو يتراوح بين 350 إلى 420 دولار أمريكي ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 16,000 إلى 18,500 جنيه مصري عند وصوله للأسواق المحلية

هاتف Redmi Note 17 5G هواتف نوت 17 شركة Redmi هاتف Note 17 Pro وحدة كاميرا اللوحة الخلفية

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