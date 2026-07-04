قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفلاحين تفجر مفاجأة: البطاطس قد تصل إلى 30 جنيهًا.. وهذا موعد تراجع الأسعار
راكبين موتوسيكل .. القبض على 3 أشخاص تحرشوا بطالبة في الغردقة
بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات
ستارمر المنتهية ولايته: خليفتي لن يمكنه قضاء وقت أقل في الشئون الخارجية
مايا مرسي: وقفت كثيرًا أمام بكاء البطل لحظة الانتصار
تكريمًا لجهود أبو العينين .. حفاوة وتصفيق حار من وفود 43 دولة خلال قمة برلمانات البحر المتوسط
لو مسافر خارج البلاد خلي بالك.. اعرف حالات الحذف من بطاقة التموين
ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو
خزينة الزمالك تنتعش بـ 570 ألف دولار فى المونديال| تفاصيل
ميسي يشعر بالقلق.. العميد يجهز مفاجأة لـ البرغوت فى مباراة مصر والأرجنتين
موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة
مبروك يا فراعنة..سفارة استراليا بالقاهرة تهنئ مصر بالتأهل لدور 16
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تستعد لإطلاق Redmi 17 5G بمفاجآت قوية.. إليك المواصفات المسربة

Redmi 17 5G
Redmi 17 5G
شيماء عبد المنعم

يواصل هاتف Redmi 17 5G الاقتراب من الإطلاق الرسمي، بعدما ظهر في عدد من منصات الاعتماد الدولية، في خطوة تشير إلى أن شاومي تستعد للكشف عنه في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة. 

وقد رصد موقع XpertPick، ظهور هاتف Redmi 17 5G في هيئتي SIRIM الماليزية وNCC التايوانية، حيث كشفت القوائم عن مجموعة من المواصفات الرئيسية للهاتف، ما يمنحنا تصورا أوضح عما سيقدمه قبل الإعلان الرسمي من شاومي.

مواصفات Redmi 17 5G

حصل هاتف Redmi 17 5G، الذي يحمل رقم الطراز 26062RN92G، على اعتماد هيئة SIRIM الماليزية، ورغم أن هذه القائمة لم تكشف سوى الاسم التجاري ورقم الطراز، فإنها تشير إلى أن الهاتف يستعد للطرح في الأسواق العالمية.

كما تؤكد القائمة أن شاومي قررت تجاوز تسمية Redmi 16، والانتقال مباشرة من سلسلة Redmi 15 إلى Redmi 17.

وفي الوقت نفسه، ظهر الهاتف أيضا في قاعدة بيانات هيئة NCC التايوانية، والتي كشفت عن تفاصيل تقنية أكثر شمولا.

Redmi 17

ووفقا لبيانات الاعتماد، سيأتي Redmi 17 5G بأربع خيارات للذاكرة والتخزين، تشمل:

4 جيجابايت + 64 جيجابايت
4 جيجابايت + 128 جيجابايت
4 جيجابايت + 256 جيجابايت
8 جيجابايت + 256 جيجابايت

كما أكدت الوثائق رقم طراز البطارية BM7H، إلى جانب الشاحن المرفق الذي يحمل رقم الطراز MDY-17-EN.

وبالاستناد إلى معلومات سابقة من شهادة TÜV، من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 45 وات عبر الشاحن المرفق.

وإذا تأكدت هذه المواصفات، فستمثل ترقية ملحوظة مقارنة بهاتف Redmi 15 5G، الذي جاء ببطارية سعة 7000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقدرة 33 وات.

وتشير بيانات اعتماد NCC أيضا إلى أن الهاتف سيدعم مجموعة واسعة من تقنيات الاتصال، تشمل شبكات 5G وشبكات 4G LTE وتقنية VoLTE ودعم Wi-Fi ثنائي النطاق وتقنية Bluetooth والاتصال قريب المدي NFC، إلى جانب منفذ شحن من نوع USB Type-C

كما تكشف الشهادة أن الهاتف سيحمل تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ورغم أن شاومي لم تعلن حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي، فإن ظهور الهاتف في هذه الهيئات التنظيمية يشير إلى أن Redmi 17 5G قد يشق طريقه إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

Redmi 17 5G شاومي مواصفات Redmi 17 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ترشيحاتنا

السنغال

بيان رسمي من السنغال بشأن أزمة المنتخب في كأس العالم

الناقد الرياضي مصطفى هلش

ناقد رياضي: تأهل مصر لحظة فخر بـ المونديال.. والعميد أدار المباراة بامتياز

هيثم حسن

بعد إثارة الشكوك.. خبير لوائح: مشاركة هيثم حسن قانونية ولا خطأ إداري على منتخب مصر

بالصور

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

هل ترتفع أسعار البنزين؟ .. مضيق هرمز يهدد بأزمة عالمية

أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد