شاومي تستعد لإطلاق Redmi 17 5G بمفاجآت قوية.. إليك المواصفات المسربة

يواصل هاتف Redmi 17 5G الاقتراب من الإطلاق الرسمي، بعدما ظهر في عدد من منصات الاعتماد الدولية، في خطوة تشير إلى أن شاومي تستعد للكشف عنه في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وقد رصد موقع XpertPick، ظهور هاتف Redmi 17 5G في هيئتي SIRIM الماليزية وNCC التايوانية، حيث كشفت القوائم عن مجموعة من المواصفات الرئيسية للهاتف، ما يمنحنا تصورا أوضح عما سيقدمه قبل الإعلان الرسمي من شاومي.

مواصفات Redmi 17 5G

حصل هاتف Redmi 17 5G، الذي يحمل رقم الطراز 26062RN92G، على اعتماد هيئة SIRIM الماليزية، ورغم أن هذه القائمة لم تكشف سوى الاسم التجاري ورقم الطراز، فإنها تشير إلى أن الهاتف يستعد للطرح في الأسواق العالمية.

كما تؤكد القائمة أن شاومي قررت تجاوز تسمية Redmi 16، والانتقال مباشرة من سلسلة Redmi 15 إلى Redmi 17.

وفي الوقت نفسه، ظهر الهاتف أيضا في قاعدة بيانات هيئة NCC التايوانية، والتي كشفت عن تفاصيل تقنية أكثر شمولا.

Redmi 17

ووفقا لبيانات الاعتماد، سيأتي Redmi 17 5G بأربع خيارات للذاكرة والتخزين، تشمل:

4 جيجابايت + 64 جيجابايت

4 جيجابايت + 128 جيجابايت

4 جيجابايت + 256 جيجابايت

8 جيجابايت + 256 جيجابايت

كما أكدت الوثائق رقم طراز البطارية BM7H، إلى جانب الشاحن المرفق الذي يحمل رقم الطراز MDY-17-EN.

وبالاستناد إلى معلومات سابقة من شهادة TÜV، من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 45 وات عبر الشاحن المرفق.

وإذا تأكدت هذه المواصفات، فستمثل ترقية ملحوظة مقارنة بهاتف Redmi 15 5G، الذي جاء ببطارية سعة 7000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقدرة 33 وات.

وتشير بيانات اعتماد NCC أيضا إلى أن الهاتف سيدعم مجموعة واسعة من تقنيات الاتصال، تشمل شبكات 5G وشبكات 4G LTE وتقنية VoLTE ودعم Wi-Fi ثنائي النطاق وتقنية Bluetooth والاتصال قريب المدي NFC، إلى جانب منفذ شحن من نوع USB Type-C

كما تكشف الشهادة أن الهاتف سيحمل تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ورغم أن شاومي لم تعلن حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي، فإن ظهور الهاتف في هذه الهيئات التنظيمية يشير إلى أن Redmi 17 5G قد يشق طريقه إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.