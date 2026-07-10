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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل إطلاقه.. شاومي تكشف تفاصيل جديدة عن Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17
Redmi Note 17
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت شركة شاومي، عن مزيد من التفاصيل حول هاتف ريدمي المرتقب Redmi Note 17 Pro قبل إطلاقه رسميا في الصين يوم 14 يوليو، مؤكدة مواصفات البطارية وسرعة الشحن، إلى جانب برنامج جديد لخدمة ما بعد البيع يهدف إلى الحفاظ على أداء البطارية لسنوات طويلة بعد شراء الجهاز.

بطارية 9000 مللي أمبير وشحن عكسي

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، سيأتي هاتف Redmi Note 17 Pro مزودا ببطارية ضخمة من نوع شاومي Jinshajiang بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة، لتكون من أكبر البطاريات ضمن فئته السعرية، وحصلت البطارية على شهادة الجودة متعددة الأبعاد من مؤسسة TÜV SÜD بتقييم خمس نجوم.

وتدعم البطارية تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 67 وات، إضافة إلى ميزة الشحن العكسي السلكي بقدرة 22.5 وات، ما يسمح باستخدام الهاتف لشحن أجهزة وإكسسوارات أخرى عند الحاجة.

برنامج استبدال البطارية لمدة 5 سنوات

وبالتزامن مع الكشف عن مواصفات البطارية، أعلنت ريدمي عن برنامج مجاني لترقية البطارية لمدة خمس سنوات للمستخدمين الذين يشترون الهاتف خلال فترة البيع الأولى.

وبموجب البرنامج، إذا انخفضت صحة البطارية إلى أقل من 80% خلال السنوات الأربع الأولى، فسيحصل المستخدم على استبدال مجاني للبطارية.

أما في العام الخامس، فإذا تراجعت صحة البطارية إلى أقل من 80%، فستستبدل الشركة البطارية بأخرى بسعة أكبر تبلغ 10,000 مللي أمبير في الساعة بدلا من وحدة بسعة 9000 مللي أمبير، بشرط استيفاء شروط الخدمة.

هاتف Redmi Note 17 Pro

شاشة مقاومة للصدمات والظروف القاسية

وأكدت ريدمي أن الهاتف سيأتي بشاشة مسطحة بدقة 1.5K، مع سطوع يصل إلى 3500 شمعة في ضوء الشمس، إضافة إلى حماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

كما حصل الجهاز على شهادات مقاومة السقوط من SGS وCQC بتقييم خمس نجوم، بعد اجتيازه اختبار سقوط من ارتفاع 3 أمتار على سطح رخامي.

وأظهرت الاختبارات الرسمية بقاء الشاشة سليمة بعد تعرضها لصدمات متكررة باستخدام أجسام مختلفة، من بينها كرة قدم ومكسرات وحتى ثمرة دوريان.

مقاومة للماء ومواصفات إضافية

يحمل هاتف Redmi Note 17 Pro تصنيفات مقاومة الماء والغبار IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، كما حصل على شهادة من TÜV SÜD تؤكد قدرته على العمل تحت الماء بعمق مترين لمدة تصل إلى 72 ساعة.

وكانت الشركة قد كشفت سابقا عن بعض مواصفات الهاتف الأخرى، ومنها مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومعالج من سلسلة Snapdragon 6 يركز على كفاءة استهلاك الطاقة.

شاومي Redmi Note 17 Pro مواصفات Redmi Note 17 Pro

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