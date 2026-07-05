تسريب صادم.. شاومي تضع نهاية مفاجئة لسلسلة Civi

تشير أحدث التسريبات إلى أن شركة شاومي، قد قررت إيقاف سلسلة Xiaomi Civi بشكل نهائي، لتنهي بذلك واحدة من أبرز سلاسلها الموجهة للمستخدمين الباحثين عن التصميم الأنيق وتجربة التصوير.

وجاءت هذه المعلومات من المسرب الشهير Digital Chat Station، الذي أكد ردا على استفسار أحد المستخدمين أن سلسلة Civi "تم إيقافها"، مضيفا أنه "لا توجد أي مؤشرات على عودتها مع الجيل القادم".

نهاية أشهر من التكهنات

يضع هذا التسريب حدا لأشهر من الجدل حول مستقبل السلسلة، إذ أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Xiaomi Civi 6 لا يزال قيد التطوير، مع توقعات بتزويده بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Elite، بالإضافة إلى زر مخصص لميزات الذكاء الاصطناعي.

لكن تلك التسريبات جاءت بعد معلومات أخرى تحدثت عن إلغاء المشروع بسبب الأداء الضعيف لمبيعات الجيل السابق، وهو ما زاد من الغموض حول مستقبل السلسلة.

هاتف Xiaomi Civi

شاومي قد تراهن على سلسلة T

وبحسب أحدث المعلومات، يبدو أن شاومي لا تخطط لإيقاف السلسلة مؤقتا، بل قد تتخلى عن علامة Civi بالكامل، مع توجيه تركيزها نحو سلسلة Xiaomi T، التي أصبحت تحظى باهتمام أكبر من الشركة.

وكانت شاومي قد كشفت الشهر الماضي عن سلسلة Xiaomi 17T في السوق الصينية، في خطوة يراها البعض مؤشرا على إعادة ترتيب استراتيجية الشركة ضمن الفئة المتوسطة والعليا.

سلسلة استمرت منذ 2021

انطلقت سلسلة Xiaomi Civi لأول مرة عام 2021، واستهدفت المستخدمين الذين يمنحون الأولوية للتصميم النحيف والكاميرات، خاصة كاميرات السيلفي.

وضمت السلسلة عدة إصدارات، هي:

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

كما طرح هاتف Xiaomi Civi 5 Pro في بعض الأسواق العالمية تحت اسم Xiaomi 15 Civi.

لا تأكيد رسمي حتى الآن

ورغم انتشار هذه المعلومات، لم تصدر شاومي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي إيقاف سلسلة Civi.

لذلك، تبقى هذه المعلومات في إطار التسريبات، مع ترقب إعلان رسمي من الشركة خلال الفترة المقبلة لحسم مستقبل واحدة من أشهر سلاسلها المخصصة للتصميم والتصوير.