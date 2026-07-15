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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مواصفات ساعة جوجل Pixel Watch 5.. هل تستحق الشراء؟

ميزات ساعة Watch 5
ميزات ساعة Watch 5
لمياء الياسين

لم تحظَ ساعة جوجل الذكية الجديدة باهتمام إعلامي كبير مقارنةً بسلسلة هواتف Pixel 11 التي سُرّبت عنها معلومات كثيرة على الرغم من أن الساعة تأتي بالعديد من الميزات الرائدة وتؤكد الصور المسربة لساعة جوجل بيكسل 5 تصميمها المألوف

ميزات ساعة  Watch 5

تبدو ساعة Watch 5 مشابهة لساعة Pixel Watch 4 من العام الماضي ، بنفس الشاشة المنحنية ذات الزجاج المقبب، ودبابيس الشحن على جانب الهيكل، ونظام تثبيت السوار الخاص بجوجل 

ميزات ساعة  Watch 5

من المتوقع أن تأتي الساعة بحجمين للعلبة، 41 ملم و 45 ملم، وكل منهما متوفر إما بتقنية Wi-Fi فقط أو بتقنية LTE.
تختلف خيارات الألوان قليلاً بين الحجمين. من المتوقع أن يأتي الطراز الأصغر (41 مم) بأربعة ألوان: أنثراسيت داكن، وفضي طبيعي، وبيريت، وذهبي دافئ. أما الطراز الأكبر (45 مم)، فيُقال إنه لا يتضمن خيار الذهبي الدافئ، مما يتيح للمشترين ثلاثة ألوان فقط للاختيار من بينها.


معدات الكاميرا والتصوير


إلى جانب التصميم، تشير الشائعات إلى أن ساعة Pixel Watch 5 ستأتي بنظام Wear OS 7 مثبتًا مسبقًا، بالإضافة إلى بطاريات أكبر قليلاً من الجيل السابق لتحسين عمر البطارية.

 أما بالنسبة للسعر، فتشير تسريبات سابقة إلى أن الساعة الجديدة قد تكلف حوالي 50 دولارًا أمريكيًا أكثر من سعر ساعة Pixel Watch 4 عند إطلاقها.

طراز 41 مم (Wi-Fi): السعر المتوقع 399 دولاراً  يعادل حوالي 20,260 جنيهاً مصرياً.

طراز 45 مم (Wi-Fi): السعر المتوقع 429 دولاراً  يعادل حوالي 21,780 جنيهاً مصرياً.

طراز 41 مم (LTE - شريحة اتصال): السعر المتوقع 499 دولاراً  يعادل حوالي 25,340 جنيهاً مصرياً

هواتف Pixel 11 ساعة جوجل بيكسل 5 ساعة Watch 5 نظام Wear OS 7 سعر ساعة Pixel Watch 4 عمر البطارية

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