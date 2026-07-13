بمواصفات احترافية.. جوجل تغزو الأسواق بساعة Pixel Watch 5

نادراً ما تحمل فعاليات جوجل للأجهزة مفاجآت هذه الأيام. فالشركة لديها تاريخ موثق جيداً في ظهور أجهزتها القادمة على الإنترنت قبل أشهر من الإعلان الرسمي عنها، وتسير ساعة Pixel Watch 5 على نفس النهج.

ميزات ساعة Pixel Watch 5

مع تحديد موعد فعالية "صُنع بواسطة جوجل" في 12 أغسطس 2026، أي قبل الموعد المعتاد للشركة في الخريف، تستعد جوجل للكشف عن سلسلة هواتف Pixel 11 الذكية إلى جانب أحدث ساعاتها الذكية

استنادًا إلى التسريبات، تبدو الساعة القادمة مشابهة جدًا لساعة Pixel Watch 4 التي صدرت العام الماضي ،

ولكنها ستأتي مع بعض التحديثات الجديدة في مكوناتها المادية وسعر أعلى

في السياق نفسه تعد أبرز مواصفات ساعة جوجل بيكسل فتتوفر ساعة جوجل بيكسل واتش 4 بحجمين: 41 مم و45 مم. يحتوي الطراز الأول على بطارية بسعة 325 مللي أمبير/ساعة تكفي لمدة 30 ساعة، بينما يحتوي الطراز 45 مم على بطارية بسعة 455 مللي أمبير/ساعة تكفي لمدة 40 ساعة. مع تفعيل ميزة توفير البطارية، يدوم عمر البطارية حتى يومين في الطراز الأصغر، بينما يدوم الطراز الأكبر ثلاثة أيام.

تدعم الساعة الذكية الشحن السريع، حيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في 15 دقيقة فقط.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى مستشعرات صحية متنوعة لتتبع معدل ضربات القلب، ورسم خرائط الأكسجين في الدم، وغيرها، وتكامل Gemini AI مع ميزة Raise to Talk، وبلوتوث 5.3 LTE، وواي فاي 6، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأكثر من 50 نوعًا من التمارين الرياضية.

يبلغ سعر إصدار Google Pixel Watch 4 مقاس 41 مم المزود بشبكة واي فاي فقط 39,900 روبية هندية. أما إصدار Pixel Watch 4 مقاس 45 مم، فيتوفر بسعر 43,900 روبية هندية.

أما الإصدار مقاس 45 مم، فيأتي بعلبة من الألومنيوم الساتان بحجر القمر وسوار من حجر القمر، وعلبة من الألومنيوم الفضي المصقول بسوار من البورسلين، وعلبة من الألومنيوم الأسود غير اللامع بسوار من حجر السج.