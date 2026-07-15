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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بسرعة حسم تظلمات بطاقات التموين وقصر الاستبعاد على المدارس الدولية

بطاقة تموين
بطاقة تموين
فريدة محمد

طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بسرعة الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية التي تم إيقافها، مؤكدًا أن سرعة البت في الطلبات تمثل ضرورة لتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة للدعم، وعدم ترك المواطنين لفترات طويلة دون الاستفادة من السلع التموينية والخبز المدعم.

وقال توفيق، إن تنقية منظومة الدعم حق أصيل للدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أن ذلك يجب أن يتزامن مع سرعة مراجعة التظلمات، خاصة في الحالات التي تمتلك مستندات تثبت استمرار استحقاقها للدعم، مطالبًا بأن يتم الالتزام بفترة زمنية محددة للانتهاء من جميع الطلبات، مع إعادة تشغيل البطاقات المستحقة فور ثبوت أحقيتها.

وطالب عضو مجلس النواب، بعدم اعتبار التحاق الأبناء بالمدارس الخاصة سببًا لاستبعاد الأسر من منظومة الدعم التمويني، مؤكدًا أن المدارس الخاصة تضم شرائح متنوعة من المواطنين، وأن كثيرًا من الأسر تلجأ إليها بسبب محدودية الأماكن في المدارس الحكومية أو لاختلاف طبيعة الخدمات التعليمية، وهو ما لا يعكس بالضرورة ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة.

وشدد النائب، على أن معيار الاستبعاد يجب أن يقتصر على الأسر التي يدرس أبناؤها بالمدارس الدولية والإنترناشونال، باعتبارها مؤشرًا أكثر دقة على القدرة الاقتصادية، مع ضرورة استمرار فحص باقي محددات العدالة الاجتماعية بصورة متوازنة، بما يضمن عدم خروج أي أسرة مستحقة من منظومة الدعم بسبب معيار لا يعبر بشكل حقيقي عن أوضاعها المعيشية.

وأكد حازم توفيق، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الدعم، وهو ما يستوجب استمرار مراجعة معايير الاستحقاق بصورة دورية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

التظلمات أصحاب البطاقات التموينية الطلبات الأسر المستحقة للدعم السلع التموينية

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